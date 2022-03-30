35-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:56 Пожежу на нафтобазі в Рівненській області, котра спалахнула внаслідок обстрілу російських окупантів, вдалося ліквідувати. Вогонь вирував півтори доби. "На місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги", - повідомили у ДСНС.

15:21 Міська рада Луцька позбавила титулу почесного громадянина Анатолія Тимощука, колишнього капітана національної команди України з футболу, а нині працівника тренерського штабу російського клубу "Зеніт". Лучани обурені, що Тимощук не засудив російської агресії проти батьківщини і продовжує працювати в РФ.

14:11 Міністерство культури та інформаційної політики України закликало UNESCO перенести 45-ту сесію з Казані до Львова. Український уряд також пропонує виключити Росію зі складу організації, заявив міністр Олександр Ткаченко.

13:55 У зведенні, складеному о 12:00, Міністерство оборони України повідомляє, що росіяни активно будують інженерно-захисні споруди на сході і на півдні України й налагоджують маршрути тилового забезпечення. На фронті побіля Слов'янська фіксують посилення наступальних сил ворога.

Противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках. У зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил російської федерації, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів. Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”. На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах республіки бєларусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки. На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з республікою бєларусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС. На Сіверському напрямку. Противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова. На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з російською федерацією. На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста. На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли. На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь. На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України. Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

13:27 У Херсоні викрали священника Православної Церкви України Сергія Чудиновича. Як повідомляє "Суспільне", отця поневолили приблизно о 8:30. Очевидці кажуть, що бандити відрекомендувалися "міліцією".

12:39 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув на Південно-Українську АЕС. Він повідомив, що має намір обговорити зі спеціалістами та урядовцями проблеми ядерної безпеки "у ці важкі часи".

12:18 Вояки 93-ої окремої механізованої бригади Холодний Яр захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину, котра входить у склад важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" (окрім ТЗМ, у комплекс входять транспортуюча і пускова машини). "Колона йшла на село на Харківщині й отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Солнцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", – розповів воїн із позивним "Сід".

12:01 Багаторічна кореспондентка російського пропагандистського медія "Пєрвий канал" у Європі Жанна Аґалакова звільнилася з роботи і провела пресову конференцію під протекцією "Репортерів без кордонів", заявивши про те, що її тридцять років примушували до цензури – бо "ті, хто там, мають сім’ї, літніх батьків, дітей, будинки, за які треба платити". Аґалкова пояснює ворожнечу Росії до українців тим, що росіяни зазнали великих втрат у Другій світовій війні і сахаються слова "нацист". "Коли в Росії ми чуємо слово "нацист", у нас є лише одна реакція: ми повинні знищити це", – пояснила вона. Аґлакова закликала скасувати санкції проти РФ, бо від того потерпає середній клас. Українська аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва називає репортерку з "Пєрвого" "другою Овсянніковою".

11:37 Учора в Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України, на якому заспівали Ед Ширан, Том Оделл, Ніл Роджерс та інші музиканти (Біллі Айліш передала українцям слова підтримки через дистанційний зв'язок). Українська співачка Джамала виконала пісню "1944", із котрою перемогла на Євробаченні-2016. Під час концерту зібрали 16 мільйонів доларів, повідомляє BBC.

11:16 Росіяни цілу ніч обстрілювали Чернігів і Ніжин. Голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус не вірить обіцянкам росіян про "деескалацію" на півночі. "Росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії й активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, що ми і робимо", – заявив Чаус.

10:53 Втрати української металургії через російську війну становлять 30–40% від довоєнних потужностей, заявив гендиректор гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков у етері телеканалу "Україна24".

10:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 300 осіб, танків – 605 од., бойових броньованих машин – 1723 од., артилерійських систем – 305 од., РСЗВ – 96 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 131 од., гелікоптерів – 131 од., автомобільної техніки – 1184 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 75 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 8 од., бойових броньованих машин ‒ 13 од., артилерійських систем – 2 од., автомобільної техніки – 6 од., літаків – 4 од., гелікоптерів – 2 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 од., цистерн із ПММ – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

50,4% танків (з них 6,3% за минулий тиждень),

59,4% бойових броньованих машин (з них 4,3% за минулий тиждень),

19,1% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

39,7% літаків (з них 7,0% за минулий тиждень),

54,6% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

10:21 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців узяла на себе відповідальність за "спланований вихід" російських військ із Київщини. "Ворог хотів взяти Київ за два дні та кинувся навтьоки після нищівної поразки. 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відкинула окупантів від столиці на десятки кілометрів ближче до кордону з Білоруссю. Ми влаштували ім пекло у лісах: знищили їхню техніку, солдатів, тіла яких вони й не збираються забирати. Ми міцно вкопались у нашу землю і стоімо за неї до Перемоги!" – ідеться у дописі бригади у facebook.

10:04 Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, Росія перекидає до України дві тисячі солдатів із військових баз, розташованих на території окупованих Південної Осетії та Абхазії в Грузії. "З метою комплектування збройних сил російської федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ої (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ої (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ої військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ої військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", – ідеться у зведенні.

10:01 Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи на Берлінській конференції щодо енергетичного переходу, заявила у вівторок, що німецькі політики знали про небезпеку посилення енергетичної залежності від Росії після анексії Криму 2014 року і тепер розплачуються за ігнорування проблеми.

09:56 Росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині. Як повідомив голова військової адміністрації Сергій Гамалій, на територію області впало три ракети – по промислових об'єктах. Гамалій пообіцяв повідомити подробиці згодом.

09:31 Росіяни обстріляли місто Лисичанськ. "Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", – поінформував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

09:10 Велика Британія готова надати Україні гарантії безпеки, якщо отримає від Києва відповідне звернення, заявила постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

08:45 Збройні Сили України ліквідували на Донбасі командира реактивного артилерійського дивізіону підполковника Дмітрія Домідонтова. Як пише російський "Коммєрсант", Домідонтов загинув у бліндажі від влучання міни; разом із ним усередині були командир батальйону й авіанавідник.

08:35 Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії провели телефонну розмову і домовилися не втрачати рішучості щодо Росії. Британський прем’єр, зазначив офіс Джонсона, підкреслив, що оцінки режиму Путіна треба давати, виходячи з реальних дій, а не слів: "Путін прокручує ніж у відкритій рані України, намагаючись змусити країну і її союзників капітулювати."

08:27 Уряд Словаччини присудив Володимиру Зеленському премію імені Александра Дубчека. "Путін вирішив повторити в Україне те саме, що зробив Радянський Союз 1968 року в Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити прагнення людей до демократії – а це неприпустимо", – прокоментував премʼєр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

08:10 За аналізом міністерства оборони Великої Британії:

– неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українців означають, що російський наступ фактично не досяг своєї мети – оточення Києва;

– російські заяви про скорочення діяльності на київському напрямку та повідомлення про виведення частини сил із цього регіону можуть вказувати на прийняття Росією факту, що вона втратила ініціативу;

– висока ймовірність того, що Росія перекидає сили з півночі на схід – на донецьку та луганську ділянки фронту.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 35-ої доби війни:

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. З метою комплектування збройних сил російської федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб. На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. Так, в населеному пункті Велика Білозірка підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків. У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області. За наявною інформацією, збройні сили російської федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.

07:52 Постійна представниця Великої Британії в ООН заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових ґарантій для України. "Ми б охоче взяли у цьому участь, якби уряд України попросив нас про це", – сказала вона.

00:41 Міністерство оборони України фіксує відведення підрозділів збройних сил РФ із території Київської та Чернігівської областей. "За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", – прокоментували у Міноборони.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 35-ої доби війни:

Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником. Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють. У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав. На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано. На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе. В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження. В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

00:05 Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес – "тією мірою, котрою це справді від нас залежить". Президент запевнив, що не допустить "жодних компромісів" щодо суверенітету і територіальної цілісності, а всі важливі рішення "повинні ухвалюватись не однією людиною і не групою людей з будь-якими політичними поглядами, а усім нашим народом". Зеленський наголосив, що завданням №1 для України є оборона, а все інше – похідне. "Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони, – це єдина гарантія нашого виживання як народу, як держави", – резюмував Зеленський.