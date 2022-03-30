Байден допустив можливість зустрічі з Путіним.

Білий дім заявив, що такі перемовини можливі лише в умовах «відчутної деескалації» в Україні.

Білий дім заявив, що нова зустріч президентів США та Росії можлива лише в умовах «відчутної деескалації» російських дій в Україні та демонстрації Москвою «щирої прихильності» дипломатії. З такою заявою виступила на брифінгу для журналістів директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд (Kate Bedingfield). Інформація про цей брифінг опублікована на сайті Білого дому.

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 березня, заявив, що не відкидає можливості нової очної зустрічі з його російським колегою Путіним. Він зазначив, що можливість організації таких перемовин залежить від їхнього порядку денного.

«Президент Байден чітко заявляв, що перш ніж буде такий діалог, потрібна відчутна деескалація з боку Росії і ясна, щира прихильність до дипломатичної взаємодії», – сказала Бедінгфілд.

Водночас вона зазначила, що Сполучені Штати готові сприяти Україні в її перемовинах з Росією та підтримують участь Києва у цьому дипломатичному процесі. «Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною та підтримуємо її зусилля щодо залучення до дипломатії та спроби досягти припинення вогню. Ми готові допомогти, чим можемо, і сконцентровані на тому, щоб поставити Україну в найкращу позицію як на полі бою, так і за столом переговорів. Ми надаємо українцям право обговорювати специфіку переговорів», – сказала Бедінгфілд.

Водночас вона закликала «чітко усвідомлювати реальність того, що відбувається на місцях» і не дати Росії себе ошукати. Кейт Бедінгфілд скептично поставилася до заяв Кремля про відведення російських військ із Київської та Чернігівської областей. «Ми повинні побачити, що Росія справді робить, перш ніж довіряти лише тому, що вона каже. Ми бачили від початку, що вона агресивно наступала на Київ на початку цього конфлікту. І у нас немає підстав вважати, що вони змінили цю стратегію. Ми вважаємо, що будь-яке переміщення сил навколо Києва – це передислокація, а не відведення військ. І світ має бути готовим до масштабного наступу на інші райони України. Всім слід очікувати, що атаки триватимуть по всій території України», – застерегла вона.