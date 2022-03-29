Білий дім запропонував рекордно збільшити витрати на оборону США.

Частина цих коштів передбачена на військову допомогу Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена репрезентувала проєкт бюджету на 2023 фінансовий рік, у якому заплановано рекордні 813 мільярдів доларів видатків на оборону. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на інформацію, оприлюднену Білим домом. Порівняно з 2021 роком зростання видатків на оборону становитиме 9,8 відсотка.

Серед пріоритетів цього бюджету – кораблебудування, розвиток космічних можливостей, попередження про ракетну загрозу та модернізація «ядерної тріади» – підводних човнів із балістичними ракетами, бомбардувальників і ракет наземного базування.

Значна частина збільшених витрат запланована для відповіді на загрози з боку Китаю. Проте близько семи мільярдів доларів підуть на зміцнення НАТО, посилення присутності в Європі та військову допомогу Україні.

Байден закликав Конґрес схвалити «найбільшу інвестицію у безпеку в історії» США. За його словами, американська армія має залишатися найбоєздатнішою, з найвищим рівнем підготовки та найкращим озброєнням у світі. Число військовослужбовців армії США має повернутися до попереднього рівня – близько 1,3 мільйона солдатів.

Відповідно до проєкту, дефіцит державного бюджету Сполучених Штатів становитиме 1,15 трильйона доларів. Це майже вдвічі менше, ніж у 2021 році, і майже втричі, ніж у 2020-му, коли дефіцит стрімко зріс через пандемію COVID-19. На федеральні витрати заплановано виділити $5,8 трильйона, у тому числі $773 мільярди на пряме фінансування армії та військових програм та $915 мільярдів на внутрішні програми.

У документі передбачається скорочення щорічного дефіциту на понад трильйон доларів протягом наступного десятиліття. Ці скорочення, як очікується, відбудуться переважно за рахунок запланованого підвищення податків для багатих. 26 березня Білий дім повідомив, зокрема, що планує збільшити до 20 відсотків ставку мінімального податку для домогосподарств, які диспонують майном на понад 100 мільйонів доларів – таких у США налічується щонайменше 700.

Запланований військовий бюджет уже став об'єктом критики з боку республіканців та крайньо лівого крила Демократичної партії. Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл назвав оборонні витрати надто низькими на тлі ситуації навколо України. Ліві демократи – надто високими.