У Золочівському районі ППО збила три ракети. Ще дві — за 30 км від Львова.

Учора протиповітряна оборона збила три ракети у Золочівському районі. Внаслідок цього загорілася трава, однак пожежу локалізували. Відомо, що загрози для жителів району нема. Жертв також немає, — повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Пізніше Повітряне командування "Захід" повідомило, що наприкінці доби 28-го березня з території Білорусі винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку Львова. "Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру", — йшлося у повідомленні.

Загалом за добу сирени на Львівщині тричі сповіщали про повітряну тривогу. Вони попереджали про загрозу ракетного удару.