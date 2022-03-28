З-за кордону повернулося вже 460 тисяч українців. Більшість – чоловіки призовного віку.

Минулої доби з України вибули майже 41 тисяча осіб. З них 28 тисяч для перетину обрали українсько-польський кордон. Водночас до України за минулу добу прибули 22 тисячі осіб, і понад 19 тисяч із них – українці. Здебільшого це чоловіки, готові захищати свою землю зі зброєю в руках. Загалом з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 460 тисяч наших співгромадян.

 

 

За добу західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та понад 12 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою, пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився.

 

Нагадуємо, що для перетину кордону також можна обрати менш завантажені пункти пропуску з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Республікою Молдова.

 

Нагадуємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі. Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 530 транспортних засобів із гуманітарними вантажами.

28.03.2022

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