З Львівщини у Чехію двічі на тиждень курсуватиме гуманітарний потяг.

Із Львівщини від станції Мостиська до чеського міста Брно двічі на тиждень курсуватиме гуманітарний потяг. До України він везе допомогу, а з України евакуйовує людей, які через війну шукають притулку за кордоном, — повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

 

 

Учора, 27 березня, поїзд прибув до Львова з Брно вже вчетверте та привіз 15 тонн гуманітарної допомоги. Частину цієї допомоги направлять до двох медичних закладів області, де надають медичну допомогу військовим. Назад потяг вирушить разом із людьми, які шукають притулку від війни в Чехії. Загалом у Чехії тимчасово проживають уже понад 300 тисяч українців.

 

За словами заступника губернатора Південноморавського регіону Чехії Лукаша Дубеца, у Чехії справді вже багато українських переселенців і є проблема з поселенням, проте місця ще є у маленьких містах.

 

«Плануємо, щоб цей потяг курсував двічі на тиждень. Це дасть можливість привозити гуманітарну допомогу, а з України наші мешканці поїдуть у Чехію. Проблем на кордоні з проходженням митного контролю немає, хоча це і займає трохи часу. В майбутньому хочемо облаштувати на одній із залізничних станцій у Мостиськах тимчасовий митний пост для прикордонників», — розповів Юрій Бучко.

 

28.03.2022

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