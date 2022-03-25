Франція вперше за 30 років одночасно розгорнула в морі три атомні субмарини.

Напередодні представник Росії в ООН пригрозив, що Москва цілком може використати ядерну зброю.

На тлі російського вторгнення в Україну та ядерних погроз Кремля Франція вперше за 30 років одночасно розгорнула в морі три атомні підводні човни. Про це повідомило видання The Times.

«У відповідь на "гру м'язами" з боку Росії три французькі атомні підводні човни були розгорнуті в морі одночасно вперше за три десятиліття», – йдеться в публікації.

Зазначається, що три з чотирьох французьких субмарин класу Triumph із балістичними ракетами залишили базу в Іль-Лонзі, поблизу Бреста. Зазвичай на патрулюванні перебуває один такий підводний човен.

«Востаннє три субмарини одночасно перебували в морі за десять років до завершення холодної війни, під час суперечки між США та СРСР про ракети середньої дальності в Європі», – зазначає видання.

Напередодні представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва цілком може використати ядерну зброю – «якщо її спровокувати». Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розширення Альянсом сил на східному фронті. За його словами, буде створено чотири нові бойові групи НАТО в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. А лідери країн G7 у спільній заяві застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї на тлі її збройного вторгнення в Україну.