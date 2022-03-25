30-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:57 Державне бюро розслідувань відкрило провадження про державну зраду проти колишнього мера міста Ізюм на Харківщині, двох чинних депутатів міської ради та колишнього працівника поліції. Вони почали співпрацювати із росіянами, зокрема, поширюють московські фейки, передають інформацію про українських військовиків.

17:37 Міністерство оборони Росії фактично визнало зміну своїх мілітарних проіритетів в Україні – представники армійського відомства сказали, що вони не планували штурму Києва та інших міст, а основною задачею буцімто було захоплення територій Донецької та Луганської областей. Начальник головного оперативного управління генштабу опукантів Сергій Рудський завив: "Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу", – цитує аґенція "РІА Новості".

17:05 За місяць війни за рахунок трофеїв кількість танків в Збройних силах України збільшилась, пише військовий оглядач американського Forbes Девід Акс. Україна захопила щонайменше 117 російських танків, за підтвердженими з відкритих джерел даними – їх може бути значно більше. Є відеопідтвердження, що не пізніше 11 березня трофейні танки вже стріляли про російській армії.

За тими ж даними, втратила щонайменше 74 танки. Документально ж підтверджені відкритими джерелами втрати Росії – щонайменше 274 танків, при цьому вони захопили 37 українських танків. Ця різниця, зазначає Акс, говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога, а також – про переваги оборони перед нападом.

16:54 Депортовані з Маріуполя українці влаштували акцію непокори у школі у місті Джанкой у Криму. Про це повідомляє херсонське видання “INжир media”. Люди скандували: “Слава Україні! Героям слава!”, співали державний гімн. Російські силовики не реагували на акцію через острах спровокувати конфлікт, котрий би став відомим за межами окупованого Криму. Правозахисний портал ZMINA підтверджує інформацією, що в школі №8 у Джанкої таки справді заселили українців, вивезених росіянами із Маріуполя.

16:29 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, начебто Україна та Росія просунулися на переговорах по чотирьох із шести пунктів, зокрема, у справі відмови від НАТО та леґалізації російської мови. "Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною", – сказав Кулеба в коментарі "Українській правді".

Перед цим Ердоган заявив: Зеленський почав міркувати над відмовою від інтеґрації до НАТО, погодився на офіційний статус російської мови, не виключив "демілітаризації" і продемонстрував "позитивний підхід" у питанні колективної безпеки. Натомість, сказав президент Туреччини, офіційний Київ відкидає вимоги визнання анексії Криму та унезалежнення Донбасу.

16:04 Міська рада Праги вирішила перейменувати вулицю, на котрій розташована амбасада Росії, – надалі вона носитиме назву вулиці Українських Героїв. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. Дотепер ця вулиця називалася Королівською (Korunovační). До того ж, празький муніципалітет вирішив назвати міст, зведений на цій вулиці, на честь Віталія Скакуна, який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів.

15:50 Генеральний штаб ЗСУ констатує: противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області", – визнали у Генштабі.

У районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився. На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії.

15:33 Мінометна одиниця полку "Азов" знищила дві бойові машини десанту російських окупантів. БМД стояли впритул до будинків – багатоквартирні будинки при цім не зазнали руйнацій. "Зазначимо, що, незважаючи на те, що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку "Азов" прицільно знищують ворога, не руйнуючи цивільну інфраструктуру", – прокоментували "азовці".

15:20 Єпархії Української православної Церкви Московського патріархату, які відмовилися поминати патріарха Кірілла:

14:50 Речник із Офісу Президента Олексій Арестович на брифінґу підтвердив інформацію, що українські сили ліквідували генерала-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Кілька днів тому Арестович писав, що під Херсоном знищили якогось високопосадовця, оскільки після обстрілу в тамтешніх російських загонах почалася паніка. Сьогодні пан Олексій повідомив: Рєзанцева вбили в районі аеродрому, котрий є відомим в українських мемах як Чорнобаївка.

14:22 Міністерство закордонних справ України розкритикувало проросійську позицію Угорщини із відмовою надавати дозвіл на транспортування озброєнь своєю територією, а також згоду надалі купувати російський газ. "Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ – це насправді давати Росії більше простору для наступу та вбивств", ­– прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

14:01 Військову частину на околицях Дніпра, котру ввечері у четвер обстріляли ракетами росіяни, зруйновано. Пожежа охопила площу в 1000 м², повідомили у ДСНС. Наразі триває розбір конструкцій. Інформації про втрати все ще нема.

13:46 На Полтавщині цивільному населенню заборонили ходити в ліси. "Таке рішення ухвалила рада оборони області, бо ворог, тікаючи, залишає вибухонебезпечні пастки", – повідомив очільник Полтавської військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

13:20 Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: нині 83% громадян України за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні, вказує опитування "Рейтингу", проведене 19 березня. Така позиція в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах; за час війни кількість тих, хто вважає, що в Україні має бути дві державні мови – українська та російська – зменшився втричі, а тих, хто виступає за офіційний статус російської мови в окремих реґіонах – у півтора рази. Навіть серед тих, то вдома розмовляє російською 63% вступає за те, щоб українська була єдиною державною мовою і тільки 22% – щоб було дві державні мови.

12:30 Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після гострого виступу Президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не дозволить постачання зброї своєю територією. "Ми зробимо все, що можемо, щоб Угорщину не втягнули у війну... Ці вантажі були б військовою ціллю під знищення, а ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу", – заявив Сіярто. Він також повідомив, що угорці не відмовлятимуться від російського газу.

11:58 У Новотроїцькому на Херсонщині протестують проти російської окупації. Як повідомляє "Суспільне", учасники акції співають Гімн України, скандують: "Новотроїцьке – це Україна!", вигукують патріотичні гасла: "Слава нації – смерть ворогам!", "Україна – понад усе!".

Так сталося, що сучасна історія світу пишеться зараз вогнем і сталлю в українських степах і лісах. Не ми призначили собі цю місію – перемелювати орди нацистів і їхніх сучасних послідовників - рашистів. Україна завдала смертельного удару "рускому міру", розпоровши смердюче черево його нескінченних броньованих колон. Ця потвора у своїх конвульсіях може завдати ще багато горя і страждань, але мертве ніколи не переможе живе. Олексій Данілов, секретар РНБО

11:33 На Чернігівщині росіяни викрали голову Сновської громади Олександра Медведьова, а також підприємця Григорія Божка, колишнього депутата обласної ради. Попередньо відомо, що везуть їх у напрямку Городні, інформує "Суспільне". Це не перший випадок викрадення людей на Чернігівщині. У селі Грем’яч Новгород-Сіверського району 20 березня русскі солдати викрали старосту. В Андріївці Михайло-Коцюбинської громади затримали старосту села Миколу Будаловського та місцеву депутатку і директорку школи Тетяну Безлюдну. У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників самоврядування.

11:16 Унаслідок бомбардування росіянами театру в Маріуполі загинуло близько 300 жителів міста. Цю інформацію у п'ятницю поширила міська рада. "Цих фашистів XXI століття не зупинив ані величезний напис "ДІТИ", ані заяви самих людей, що там лише мирні мешканці – жінки, діти, літні люди. Окупант знав, куди бʼє", – прокоментували в муніципалітеті.

11:02 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 16 100 осіб, танків ‒ 561 од., бойових броньованих машин ‒ 1625 од., артилерійських систем – 291 од., РСЗВ – 90 од., засобів ППО – 49 од., літаків – 115 од., гелікоптерів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., кораблів /катерів – 5 од., цистерн з ПММ – 72 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 од., спеціальної техніки – 18 од.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 31 од., бойових броньованих машин ‒ 28 од., артилерійських систем – 11 од., автомобільної техніки – 56 од., РСЗВ – 8 од., засобів ППО – 2 од., літаків – 7 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 2 од., кораблів – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

46,8% танків (з них 7,9% за минулий тиждень),

56,0% бойових броньованих машин (з них 5,3% за минулий тиждень),

18,2% артилерійських систем (з них 4,97% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 6,1% за минулий тиждень),

52,1% гелікоптерів (з них 4,2% за минулий тиждень).

10:49 Україна виступає категорично проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону, про що напередодні домовилися міністр закордонних справ РФ Сєрґєй Шойґу і очільник організації Петер Маурер. "Таким чином Росія хоче освятити так звані "гуманітарні коридори" на свою територію, а насправді незаконне викрадення та вивезення ворогом наших громадян", – обурилась міністр з питань реінтеґрації Ірина Верещук. Урядовиця повідомила, що офіційний Київ надав міднародним організаціям докази створення Росією фільтраційних таборів для викрадених жителів Маріуполя та інших міст, а також примусових депортацій.

10:37 Росіянин Сєрґєй Шойґу вже два тижні переховується чортзна-де – натомість міністр оборони України Олексій Резніков відвідав передові позиції українського війська на Київщині спільно з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським. "Хлопці зустрічають ворога на передньому краї. Саме завдяки їм та їхнім побратимам та посестрам російські окупанти вже місяць намагаються виконати триденний план по їх зустрічі в Україні квітами. Танок на граблях окупанту, мабуть, подобається, тож досвід Чорнобаївки їм в допомогу”, – прокоментував Резніков.

10:14 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції в Брюсселі після зустрічі лідерів G7, що вимога Росії перейти на рубль у розрахунках за газ є безпідставною. "Скрізь є жорсткі контракти. Валюти, котрими проводиться оплата, є частиною контракту", – відрубав Шольц. Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша сказав: "Не думаю, що хтось в Європі направду знає, як виглядає рубль. Ніхто не платитиме в рублях", – запевнив Янша.

10:02 Заступник голови радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв вірить, що "спєцопєрация" в Україні йде за планом. Він сказав виданню "РІА Новості": "Цілі стосуються майбутнього України – статусу України як нейтральної держави, держави, яка не є мілітаризованою. І держави, яка є нашим нормальним сусідом... має бути нашим нормальним сусідом. Тому до досягнень за результатами "демілітаризації" і "денацифікації" України "спецоперація" має, отже, тривати, як це було задумано президентом", – заявив Мєдвєдєв. При тім він відмовився коментувати успішність боїв.

09:56 Росіяни бомбардували нафтобазу в Калинівці, що у Фастівському районі на Київщині. Підприємство горіло цілу ніч. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає, повідомили у ДСНС.

09:40 Голова Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Різниченко повідомив, що внаслідок ракетного удару по військовій частині на околиці Дніпра є "серйозні руйнування". "Рятувальники розбирають завали і шукають людей", – прокоментував він. Водночас українські служби не розголошують подробиць ані про місце удару, ані інформацію про збитки.

09:33 Вперше в своїй історії найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська.

09:15 Президент США Джо Байден вирушить у п'ятницю до Ряшева, розташованого за 80 км від кордону з Україною. Там Байден зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою та обговорить проблеми, з якими зіткнулася Польща після того, як туди прибули кілька мільйонів українців, які рятуються від російських бомбардувань та обстрілів. Американський президент також хоче поспілкуватися із самими українцями, які перебувають у Польщі.

08:50 За оцінкою американської адміністрації, щодня від 20% до 60% "високоточних" крилатих ракет, якими Росія обстрілює Україну, не спрацьовують. Ці дані можуть пояснити, чому Москві не вдалося виконати багато завдань – наприклад, нейтралізувати українську систему протиповітряної оборони. Експерти вважають, що "брак" на рівні 20% або вище вважається досить високим.

08:22 У новій стратегії національної оборони США Росія буде названа «гострою загрозою». При цьому Росія, за словами джерела Reuters у Пентагоні, на відміну від Китаю, не становить довгострокової загрози.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 30-ої доби війни:

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника. Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога. На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону. На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони. На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони. Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

07:10 У виступі відеозв’язком перед Європейською радою 24 березня Володимир Зеленський звернувся на ім’я до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивись на те взуття – і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися в сучасному світі. Це сьогодні робить Росія – те саме взуття в Маріуполі, там такі ж самі люди, дорослі і діти, дідусі й бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч уже немає. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати. Ми віримо у вас, нам потрібна ваша підтримка, ми віримо в твій народ, віримо в ЄС і віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами».

Взуття на річці Дунай (Cipők a Duna-parton) — меморіал увічнення пам'яті жертв Голокосту, встановлений 2005-го на березі Дунаю в Будапешті.

06:50 Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у інтерв'ю телебаченню BBC, що він повністю вірить у здатність України перемогти у війні з Росією: "Я думаю, що Україна напевно може перемогти. Не думаю, що це буде просто. Є відчуття, що Путін уже програв, отримав поразку, бо він, на мою думку, жодної гадки не мав, що українці здатні влаштувати такий спротив. І він мав повністю хибне уявлення про те, що таке Україна. Замість того, щоби знищити Україну як націю, він її об'єднав. Він не може підкорити Україну. У цьому сенсі він перемогти не здатний. Усі бажають миру, в тому числі й Велика Британія. Якщо цього можна домогтися, це було би чудово. Але маю вам сказати, що у мене немає оптимізму, що цього також хоче Володимир Путін. Я думаю, що він вирішив піти на подальше загострення і спробувати перетворити великі міста України на Грозний. Він завжди намагався діяти таким чином, і я думаю, що це трагічна помилка".

01:53 Українські військовики знищили артилерійську батарею Росії. “Артилерія 57-ої бригади знищила ворожу артилерійську батарею Д-30. Перемога за нами”, – повідомила пресова служба 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

01:14 Генеральний штаб ЗСУ у нічному зведенні уточнив: у порту Бердянська згорів десантний корабель "Саратов". Раніше вважалося, що там спопелило судно "Орськ" того ж класу. “В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркасск” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника”, – ідеться у повідомленні.

01:00 Росія ввечері в четвер приблизно о 22:38 завдала ракетні удари по військовій частині на околицях Дніпра, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється. Внаслідок влучення ракет виникло два осередки пожежі.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 30-ої доби війни:

Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між Ростовською областю та ТОТ АР Крим. Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил російської федерації. На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова. На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку. На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати. Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більш ніж 50 відсотків особового складу. На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має. На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони. На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів. В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

00:21 Лідери країн – членів Європейського Союзу домовилися створити спеціальний фонд для відновлення України після російського вторгнення й оголосили у ніч на 25 березня за підсумками засідання Європейської ради: «Зважаючи на руйнування і величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду для невідкладних потреб і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. З цією метою Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні і запрошує своїх міжнародних партнерів до участі в ньому та закликає розпочати підготовку без зволікань».

00:03 Президент США Джо Байден певен, що Україні не доведеться йти на територіальні поступки задля припинення війни. “Нічого про Україну без України. Я не вважаю, що їм це доведеться робити – та це моє судження. Йдуть переговори, дискусії, до яких я не залучений… Такі оцінки мали б давати вони”, – сказав президент США після саміту НАТО у Брюсселі.