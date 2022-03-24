Львівщина доправила в райони бойових дій більше 50 тонн гуманітарної допомоги.

Із перших днів бойових дій в Україні Львівщина стала гуманітарним хабом. Тут розгорнуто 7 гуманітарних штабів і більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги відправили у Ірпінь, Бучу, Київ, Харків, Миколаїв, Херсон та інші області, — повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

“Вже місяць, як ми боремось за нашу незалежність. Поля для компромісу немає, і ми розуміємо, що держава буде існувати лише в разі перемоги. Ми працюємо, щоб її наблизити. Немає тепер львів’ян, маріупольців, ірпінців чи дніпровців — є українці. Кожен на своєму місці: хтось з автоматом в руках, хтось як волонтер, лікар, учитель, водій вантажівки робить усе для перемоги. Львівщина стала гуманітарним хабом, що допомагає людям, які цього потребують. Від нас найбільша кількість воїнів пішли захищати Україну, жінок і дітей, традиції та мову. Більше 30 тисяч мобілізованих, понад 20 тисяч — у добровольчих формуваннях”, — повідомив Максим Козицький.

 

Він також повідомив, що в області налагоджена робота з поставкою гуманітарної допомоги на ті території, де ворог веде активну атаку. “Більше 9,5 тисячі палет їжі, понад 4,5 тисячі палет промислових товарів, майже 500 палет спальників, мішків, матрасів, ковдр і майже 18 тисяч ящиків медикаментів ми вже відправили. Це величезна робота, яку роблять люди на Львівщині, волонтери, місцеві підприємці, громадські благодійні організації, Церква. За це всім величезна вдячність”, — сказав Максим Козицький.

 

Нагадаємо, на території області розгорнули 7 гуманітарних штабів, які допомагають українським військовим та переселенцям. Адреси та контакти можна знайти за посиланням: https://www.facebook.com/100064486998276/posts/329699422522955/?d=n.

 

24.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Переможців не судять»
Володимир В'ятрович
Ми, українці, дуже хочемо побачити на лаві підсудних російських військових, які повторюватимуть: «Я лиш виконував наказ». Дуже хочемо побачити там і того, хто віддавав цей наказ — самого Путіна.
23.03.22 | | Україна
Російська мова і українська нація.
Богдан ПАНКЕВИЧ
Чого це нас, галичан, шляк трафляє від російської мови, особливо в цей час війни? Адже розуміємо і допомагаємо тим, хто мусів тікати. Але від російської все одно шляк трафляє
23.03.22 | | Галичина
Перша вистава у Львові в часі війни
«Великий льох»   і  «Сніг у Флоренції» –  у цьогорічний день Театру  Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» хоче говорити Словом двох березневих геніїв, подарованих небом нашій українській землі: Тараса Шевченка і Ліни Костенко.
23.03.22 | | Штука
Страсті Маріуполеві
Мстислав Чернов
Це не було схоже на порятунок. Було відчуття, що нас просто перемістили з однієї небезпеки на іншу. Ти міг померти будь-якої миті. Я відчував вдячність, але в той же час і сором за те, що йду
22.03.22 | | Україна
Навздогін ювілею нашого Винничука
Андрій ЛЮБКА
Війна спотворює наше життя, й один із її наслідків такий, що ми забуваємо про справді важливе. Саме через неї непоміченим минув великий ювілей
22.03.22 | | Дискурси
Мужність
Андрій Содомора
Є у Львові кам’яниця з латинськими афоризмами. Один із них по-римському стислий: «Domat omnia virtus» – Мужність долає все...
22.03.22 | | Дискурси
Камо пойду от лица Твоєго, Господи
Володимир Сивохіп
Нині святкуємо 180-річчя від дня народження корифея української музики Миколи Лисенка. Сьогоднішній ювілейний концерт на площі Ринок у Львові може відбуватися під звуки повітряної тривоги.
22.03.22 | | Штука
Україна — це арена протистояння Росія-Захід
Володимир В'ятрович
Путін має перевагу над Заходом, бо чітко розуміє — він уже у війні зі світом, хоч поки на українській території. Усі його кроки в Україні та світі враховують цю обставину.
22.03.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.