Львівщина доправила в райони бойових дій більше 50 тонн гуманітарної допомоги.

Із перших днів бойових дій в Україні Львівщина стала гуманітарним хабом. Тут розгорнуто 7 гуманітарних штабів і більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги відправили у Ірпінь, Бучу, Київ, Харків, Миколаїв, Херсон та інші області, — повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Вже місяць, як ми боремось за нашу незалежність. Поля для компромісу немає, і ми розуміємо, що держава буде існувати лише в разі перемоги. Ми працюємо, щоб її наблизити. Немає тепер львів’ян, маріупольців, ірпінців чи дніпровців — є українці. Кожен на своєму місці: хтось з автоматом в руках, хтось як волонтер, лікар, учитель, водій вантажівки робить усе для перемоги. Львівщина стала гуманітарним хабом, що допомагає людям, які цього потребують. Від нас найбільша кількість воїнів пішли захищати Україну, жінок і дітей, традиції та мову. Більше 30 тисяч мобілізованих, понад 20 тисяч — у добровольчих формуваннях”, — повідомив Максим Козицький.

Він також повідомив, що в області налагоджена робота з поставкою гуманітарної допомоги на ті території, де ворог веде активну атаку. “Більше 9,5 тисячі палет їжі, понад 4,5 тисячі палет промислових товарів, майже 500 палет спальників, мішків, матрасів, ковдр і майже 18 тисяч ящиків медикаментів ми вже відправили. Це величезна робота, яку роблять люди на Львівщині, волонтери, місцеві підприємці, громадські благодійні організації, Церква. За це всім величезна вдячність”, — сказав Максим Козицький.

Нагадаємо, на території області розгорнули 7 гуманітарних штабів, які допомагають українським військовим та переселенцям. Адреси та контакти можна знайти за посиланням: https://www.facebook.com/100064486998276/posts/329699422522955/?d=n.