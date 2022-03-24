29-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:53 У вівторок відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими – з полону звільнено вояків, які захищали острів Зміїний, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. "В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний", – цитує "Суспільне". "Сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси", – додала віцепрем'єрка.

16:34 США, ЄС та країни G7 ввели санкції проти російських оборонних підприємств, депутатів та угод із золотом. Під санкції потрапили понад 600 фізичних та юросіб, повідомляє Forbes. Зокрема, обмеження торкнулися голови "Сбєрбанку" Ґєрмана Ґрєфа, олігарха Ґєннадія Тимченка, членів правління "Радкомбанку". Санкції запроваджено щодо угод із золотом з боку центробанку РФ.

16:19 НАТО надасть Україні допомогу у сфері кібербезпеки, а також привезе обладнання для захисту України від біологічних, хімічних і ядерних загроз. "Ми погодилися зробити більше, зокрема надати допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз. Це може передбачати виявлення, захист і медичні постачання, а також навчання знезараження та управління кризовими ситуаціями", – повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами позачергового саміту голів держав та урядів країн НАТО у Брюсселі.

Генсек НАТО додав, що Альянс не має наміру споряджати свої війська на територію України. "Ми маємо відповідальність забезпечити, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО і Росією. Це також причина, через яку союзники чітко заявили, що ми не розгортатимемо війська на землі в Україні, тому що єдиний спосіб зробити це – це бути готовим брати участь у повному конфлікті з російськими військами", – сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про те, чи Польща представила на саміті пропозицію про миротворчу місію в Україні.

16:01 Голови держав-членів НАТО закликали президента Росії Владіміра Путіна негайно припинити війну проти України і запевнили, що винних у скоєнні воєнних злочинів притягнуть до відповідальності. "Російські нападки на міжнародні норми роблять світ менш безпечним. Ескалаційна риторика президента Путіна є безвідповідальною та дестабілізуючою", – йдеться у заяві, що її цитує аґенція "Інтерфакс-Україна". НАТО обурене злочинами проти мирного населення, зокрема, випадками сексуального насильства.

"Ми закликаємо Росію забезпечити швидкий, безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ та безпечний прохід для цивільних осіб, а також дозволити доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших обложених міст", – зазначено у заяві. Лідери країн Альянсу домовилися далі "протистояти брехні Росії", зокрема, планують викривати сфабриковані наративи або сфабриковані операції, "щоб підготувати ґрунт для подальшої ескалації, зокрема проти цивільного населення України". "Будь-яке застосування Росією хімічної чи біологічної зброї було б неприйнятним і призвело б до тяжких наслідків", – наголосили союзники.

15:58 Із проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді у четвер вийшло ще п'ятеро народних депутатів – Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз і Наталія Приходько. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

15:40 У Харкові росіяни обстріляли пункт "Нової Пошти" у районі вулиці Павлова, біля котрого містяни отримували гуманітарну допомогу. Згідно з попередніми даними обласної адміністрації, внаслідок обстрілу загинуло шестеро мирних мешканців, а 15 отримали поранення.

15:31 Лише 3% білорусів підтримують вступ їхньої країни у війну проти України. про це свідчить соціологічне опитування Chatham House, результати котрого подає видання "Нашая Ніва".

При тім 28% воліють підтримувати дії Росії, але без вступу у війну. Чверть – 25% – пропонує оголосити нейтралітет і вивести всі іноземні війська. Ще 15% виступають за те, щоб засудити дії РФ.

15:18 На майданчику ядерного об’єкту "Джерело нейтронів" на Харківщині виявлено нерозірваний снаряд "Смерч". "Наявність цієї боєголовки поруч із підкритичною ядерною установкою створює потенційну небезпеку вибуху. Наразі знешкодити снаряд неможливо через постійні бойові дії в Харкові взагалі та безпосередньо в районі розташування ядерної установки, яка вже неодноразово потрапляла під обстріли", – заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

15:04 Російське військове керівництво перекидає на територію Білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військову техніки з військових округів. "Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва", – прокоментували у Генеральному штабі ЗСУ. "Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій", – додали у Генштабі.

14:52 У четвер Кремль поширив відеозапис із онлайн-засідання ради безпеки РФ за участі Владіміра Путіна і Сєрґєя Шойґу на другий день після того, як у масових медіях здивувалися його зникненню сперед очей громадськості із 11 березня. Але перед його появою у кадрі на відео видно проблеми з камерою. Камера не була належним чином налаштована на участь в засіданні, нею маніпулюють просто під час ефіру. Сам Шойґу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе до ладу. На останній секунді відео можна помітити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр ніби зникає з наради.

Зранку прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що у щезненні Шойґу немає нічого дивного: "Зараз не час для медійної активності".

14:33 Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що цієї росіяни застосували для обстрілу українських міст фосфорні боприпаси. "Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Знову були вбиті дорослі і знову були вбиті діти", – заявив Зеленський на саміті НАТО. Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив: "Сьогодні вночі на Рубіжне скинуто фосфорну бомбу".

14:16 Вулицями Маріуполя їздить російська машина із гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію. Людям кажуть, що Одесу вже взяли. "Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, а й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни... Україна своїх не кидає", – прокоментували у міській раді.

13:59 Міністерство закордонних справ обурене депортацією мешканців Маріуполя на територію РФ. "За наявною інформацією, російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну. Паралельно збройні сили Росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати із Маріуполя на неокуповану територію України", – обурилися у МЗС. На Михайлівській площі наголосили, що такі дії є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, і закликали ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її "смертоносну воєнну машину".

13:21 Львів уже прийняв понад 200 тисяч біженців із різних регіонів України, повідомив на пресовій конференції у четвер Андрій Садовий. Міська й обласна влада вивчають проєкти будівництва житла для переселенців.

13:03 Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО. Він закликав Альянс надати хоча б один відсоток від своєї техніки для захисту українцями своєї землі, а також висловив надію, що більше ніколи не почує від бюрократів твердження, буцімто українська армія чимсь не відповідає стандартам НАТО.

Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю одне й те саме. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які обʼєкти – від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень. Україна зверталася до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. І ви маєте тисячі бойових літаків! Але нам поки що не дали жодного. Ми зверталися по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста, які зараз гинуть – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, інші. Міста, у яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей і штучно створює голод – ні води, ні їжі, нічого немає там. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила відсоток, один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді... Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І не хоче воювати роками. Ми просто хочемо врятувати наших людей. Ми хочемо вижити! Просто вижити! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей один відсоток. ... Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток від усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень. Системи залпового вогню MLRS. Протикорабельна зброя. Засоби протиповітряної оборони. Хіба можна вистояти у такій війні без цього? Тож коли це все нарешті буде, це дасть нам так само, як і вам, сто відсотків безпеки. А нам потрібен один. А єдине, чого я від вас вимагаю… Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей. Показати, що це справді найпотужніше оборонне обʼєднання у світі. І світ чекає. І Україна дуже чекає. Чекає реальних дій. Реальних гарантій безпеки. Від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. Володимир Зеленський, Президент України

12:58 Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв Володимира Зеленського зі своїм кумиром – Вінстоном Черчиллем. Джонсон похвалив Зеленського за те, що він узяв на себе лідерство над таким народом і дав йому проявити свій голос – рик. "Як Черчилль казав про себе самого, він, може, не є левом – але він має честь загарчати риком. Український народ – це лев, а він (Зеленський, – Ред.) підкреслив його жагу і відчуття спротиву", – сказав Джонсон у інтерв'ю LBC.

12:41 Українська розвідка має інформацію, що українців, депортованих Росією із окупованих територій, розташовують у фільтраційних таборіах, а далі відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям "пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Зокрема, підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Там "працюють" співробітники ФСБ РФ.

12:17 На будівлі міської ради в окупованому Херсоні повісили новий державний прапор, повідомив міський голова Ігор Колихаєв. "У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на котрому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно належало замінити – вигорів і обшарпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли можливість повісити новий", – повідомив Колихаєв.

12:00 У місті Рубіжне на Луганщині росіяни обстріляли новозбудований храм парафії блаженної Матрони Московської. Раніше у Сіверськодонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний катедральний собор, завдали шкоди парафіям у Лисичанську й селищі Троїцьке, зазначив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай.

11:46 Девід Кемерон, прем'єр-міністр Великої Британії у 2010-16 роках, в колонці для WSJ закликав бойкотувати саміт G-20, якщо туди приїде Путін. "Ласкаво просимо на Балі, пане президенте. Вашим супутником по обіді стане масовий вбивця і військовий злочинець Владімір Путін", – так описує вірогідну сцену зустрічі G-20 в Індонезії в жовтні, якщо Захід не захоче блокувати участь Росії.

11:24 Внаслідок російської агресії в Україні загинуло 128 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора. Щонайменше 172 дитини отримали поранення.

11:09 Вночі російська армія ракетними ударами обстріляла Охтирку, що на Сумщині. "Потрапляння у житловий сектор, багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі цивільні люди", – повідомив голова обласної адміністрації Дмитро Живицький.

10:55 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських партнерів не піддаватися на рублевий ультиматум Росії. "Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати РФ вбивати українців іншою. Закликаю зробити розумний і відповідальний вибір", – заявив він.

10:32 Українські вояки розтрощили сили російської колони на півночі Украни. Генеральний штаб ЗСУ не вказує конкретної локації бою, але свідчить про те, що вояки частину техніки спалили, а частину захопили.

09:57 Українська армія знищила біля Бердянська великий російський десантний корабель "Орск". "У захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів", – повідомили Військово-Морські Сили України, оприлюднивши відео з палаючим кораблем противника. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в етері національного телемаратону, що "знищений корабель міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів та 400 десантників". "Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими", – прокоментувала вона.

09:44 Президент України Володимир Зеленський дистанційно візьме участь у саміті НАТО, повідомила речниця керівника ОП Дарина Зарівна. "Президент у форматі відеоконференції візьме участь у саміті НАТО", – повідомила вона. У своєму зверненні у середу Зеленський сказав, що чекає від НАТО на серйозні кроки. "Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему – тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну", – сказав Зеленський.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15800 осіб, танків ‒ 530 од, бойових броньованих машин ‒ 1597 од, артилерійських систем – 280 од, РСЗВ – 82 од, засоби ППО – 47 од, літаків – 108 од, гелікоптерів– 124 од, автомобільної техніки – 1033 од, кораблі /катери – 4 од, цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50. Спеціальна техніка – 16. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 13 од., бойових броньованих машин ‒ 19 од., артилерійських систем – 13 од., автомобільної техніки – 25 од., РСЗВ – 2 од., літаків – 7 од., БПЛА – 8 од., цистерн із ПММ – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

44,2% танків (з них 6,7% за минулий тиждень),

55,1% бойових броньованих машин (з них 5,1% за минулий тиждень),

17,5% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

32,7% літаків (з них 4,5% за минулий тиждень),

51,7% гелікоптерів (з них 5,0% за минулий тиждень).

09:20 За місяць війни Європейський Союз сплатив Росії за паливо 18,6 млрд євро: €6,4 млрд за нафту, €11,7 млрд за газ, €0,5 млрд за вугілля – вказує спеціально встановлений інтернет-лічильник.

09:01 Над Мангетеном у Нью-Йорку замайорів український прапор. Стяг підняв особисто мер міста Ерік Адамс, передає "Укрінформ". "Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні", – сказав Адамс.

08:15 Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нині під час саміту НАТО в Брюсселі заявить про новий пакет підтримки для України: 6 тисяч ракет, у тому числі три тисячі портативних протитанкових комплексів NLAW і ще три тисячі –можуть включати переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

08:05 Білий дім створив секретну робочу групу, яка розробляє можливі сценарії поведінки Путіна і заходи НАТО у відповідь на випадок, якщо Росія вдасться до використання зброї масової поразки – хімічної, бактеріологічної чи ядерної, хоча їхня ймовірність зараз оцінюється як низька.– пише газета New York Times. Так звана "команда тигрів", куди входять фахівці з національної безпеки, з 28 лютого проводить імітаційні навчання, щоб відпрацювати можливі заходи у відповідь. За словами неназваних джерел газети, група також опрацьовує реакцію на випадок атаки Путіна по території НАТО – наприклад, якщо російські війська почнуть обстрілювати колони, які доставляють зброю та допомогу Україні з країн альянсу. Команда, яка зустрічається тричі на тиждень, також вивчає готовність Росії напасти на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію. Одне з питань, яке розглядає команда «Тигр», — це поріг, який може спонукати НАТО застосувати військову силу в Україні.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 29-ої доби війни:

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху. Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях. Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.

07:50 Російський Тверський суд Москви назвав гасло "Фашизм не пройде" дискредитацією російської армії, оштрафувавши москвичку за пікет із таким плакатом повідомляє ОВД-Инфо.

07:24 У кулуарах Радбезу ООН заступник представника Росії Дмітрій Полянскій сказав, що росіяни можуть вдатися до ядерної зброї, "якщо Росію спровокує НАТО". "Чом би й ні? Ми ядрена держава... Не можна погрожувати Росії й намагатися втручатися. Коли маєш справу з ядерною державою, звичайно, потрібно прораховувати усі можливі наслідки поведінки", – сказав Полянскій, згідно з повдіомленням Sky News.

07:20 Мер Нью-Йорка Ерік Адамс на знак солідарності з Україною підняв на Мангеттені поряд з американським і український прапор, що майорітиме над Нью-Йорком до перемоги України у війні. Адамс зазначив, що українська громада в Нью-Йорку – найбільша за межами України: "Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні".

07:15 Мінцифра України для ідентифікації у соціальних мережах трупів вбитих російських військових використовує надану американською компанією Clearview AI програму розпізнавання облич, повідомив віце-прем'єр-міністр та голова міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

07:05 Група хакерів Anonymous стверджує, що зламала базу даних Центрального банку Росії і збирається у найближчі 48 годин викласти у відкритий доступ понад 35 тисяч файлів із секретними договорами.

06:46 Рада безпеки ООН відхилила резолюцію, запропоновану Москвою з приводу гуманітарного становища в Україні. Із 15 членів Радбезу лише двоє – РФ і Китай – підтримали проєкт. "Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбардування дітей і поклала край їх тактиці облоги. Але вони цього не зробили", – заявила після голосування посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд, згідно з повідомленням УНІАН. Американська посол Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Москва намагалась використати Радбез для "прикриття власних жорстоких дій". "У війні в Україні винна тільки Росія", – обурилась Томас-Грінфілд.

Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя, дає життю сенс Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Втім нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу, наших дітей, а значить – наше майбутнє. Росія розпочала війну проти свободи. На українській землі для Росії тільки початок. Росія намагається перемогти свободу усіх людей у Європі, усіх людей у світі. Намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення – як і усе те, що робить нас людьми. І саме тому ми повинні Росію зупинити. Володимир Зеленський, звернення Президента з оказії місяця спротиву

03:00 Згідно з оцінками британської розвідки, Україна продовжує успішні контратаки на російські війська поблизу столиці і вірогідно повернула контроль над містом Макарів та селищем Мощун. Є реальна можливість того, що українські сили зараз здатні оточити російські підрозділи у Бучі та Ірпені". Російські війська на північному сході від Києва стикаються з суттєвими проблемами щодо постачання та морального стану. Вірогідно, що успішна контратака України зашкодить можливості російських військ реорганізуватися та продовжити їхній наступ на Київ.

01:13 Польський парламент звинуватив Росію у скоєні воєнних злочинів в Україні, використавши у резолюції термін "геноцид" (ludobójstwo). "Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами Російської Федерації разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Владіміра Путіна", – йдеться у резолюції, що її цитує "Польське радіо".

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 29-ої доби війни:

Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Він не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ, з метою покращення ситуації на фронті, продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділів збройних сил російської федерації до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії. У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ. На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в російській агресії проти України. За наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 БТГр зі складу збройних сил республіки білорусь. На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва. На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій. На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України. На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав. На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось. У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої. На Донецькому напрямку противника веде обстріли підрозділів Збройних Сил України на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь. Здійснює перегрупування та нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, минаючі позиції наших військ та місць супротиву не вступаючи в бій. В районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат. Продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має. На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено. На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Збройні Сили України у взаємодії з підрозділами Сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Противник несе значні втрати в особовому складі та техніці.

00:16 Українській армії за добу вдалося відкинути ворога на 25-35 кілометрів на схід від Києва, повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США. "Російські сили перебувають приблизно за 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше, ніж учора", – цитує CNN. У той же час чиновник повідомив, що армія РФ активізувалася на сході України і докладає "набагато більше зусиль" в Луганській і Донській областях.