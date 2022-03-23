INSO-LVIV кличе на концерт «Місяць незламності». Можна буде послухати on-line.

25 березня о 16:00 оркестр «INSO-LVIV» Львівської національної філармонії дасть концерт «Місяць незламності». Пряма трансляція відбудеться на офіційних сторінках оркестру в Fb та на YouTube, — повідомили у INSO-LVIV. У програмі — Симфонія №3 ор. 55 Л. Бетховена, мі-бемоль.

«Місяць війни. Місяць запеклого спротиву, який чинить Україна на всіх фронтах. Місяць мужності та доблесті наших військових і загонів тероборони, які в польових умовах опановують зброю і дають нею відсіч ворогові. Місяць надлюдської громадянської відваги мешканців Ізюму і Мелітополя, Миколаєва і Херсона, і ще багатьох українських міст, містечок і сіл, які виходять беззбройними на акції протестів, зупиняють собою колони, відстоюють свою гідність і кожен сантиметр української землі. Місяць нескореності оборонців Зміїного і Маріуполя, Чернігова і Сум, місяць зухвалого протесту на межі можливого і неможливого. Місяць, кожен день якого коштує нам людських життів, вимагає нелюдських зусиль, свідчить про те, що наш народ не здається. Місяць втрат, яких ми не можемо поки що ні забрати, ні поховати по-людськи, ні осягнути. Яких ми не зможемо ніколи пробачити. Місяць неймовірних зусиль волонтерів, які забезпечують армію і цивільних на усій території України, навіть там, де, здавалось би, неможливо дістатися. Збирають, роздобувають і везуть — амуніцію і кровоспинні, ліки і речі першої необхідності. Місяць, який показав нам, що ми можемо бути згуртованими і єдиними, гідними свого минулого, людяними в нелюдських умовах, дієвими всюди, де потрібна допомога, безкорисливими і корисними. Місяць довіри до того, хто стоїть пліч-о-пліч з тобою і захищає тили, місяць взаємодопомоги і співчуття до того, хто опинився без дому над головою, місяць праці за межею можливостей, місяць самопожертви. Місяць, за який ми продемонстрували всьому світу, що ми — потужна держава зі справжніми гуманістичними та демократичними цінностями, з дієвими механізмами та структурами, з вірою одне в одного, в нашу армію і в нашу перемогу. Місяць праведного гніву, який наповнює наші серця, дає сили боротися і боронити нашу святу землю, так рясно скроплену кров’ю не одного покоління українців. Місяць любові, яка не дозволяє втратити людяності, яка зцілює і підтримує, надихає і переконує, що все це недаремно, що воїни наші вистоять, що діти наші повернуться на свою мирну землю, що ми відбудуємо ці міста і села, що кожного загиблого пам’ятатимемо по імені. Місяць вдячності кожному», — зазначають музиканти.

«Бо доки кожного з нас тримає внутрішній стрижень гідності і любові до України, бо доки в кожному з нас звучить ця музика, строга як наш національний славень і болюча як «Пливе кача по Тисині», урочиста як реквієм і надихаюча як «Героїчна симфонія» Бетховена, доки ми в стані чути і відчувати її, ми — непереможні. Слава Україні! Героям слава!» — додали в оркестрі.

Офіційна сторінка оркестру INSO-LVIV у Fb за посиланням: www.facebook.com/insolviv/

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