Російська мова і українська нація.

Ось так в житті буває. Стою в довгій черзі, читаю «антигалицький» допис о.Чумакова, болить це частково справедливе, а частково надумане звинувачення. І чую за спиною діалог. Молодий хлопець щось пояснює дівчині, а вона: «Ну ти би гаваріл на руском – я би панімала, а нє на етом суржікє». Обернувся і пояснив, що це українська мова, а не суржик. Дівуля закліпала очима і заткалася.

А я подумав – чого це нас, галичан, шляк трафляє від російської мови, особливо в цей час війни? Аж так, що я вліз у розмову сторонніх людей. Адже має рацію о.Чумаков – треба бути делікатними, поблажливими до тих, хто мусів тікати із своїх домівок, деколи втративши весь свій доробок.

Ми це розуміємо і допомагаємо хто як може.

Але від російської все одно шляк трафляє.

І тут я зрозумів – це автоматичний рефлекс на нашу травму.

Бо вперше російську мову ми почули з чорних писків НКВД-шних катів.

Російською мовою нас катували, зневажали, виселяли з домівок, даючи годину на збори. Російською нас судили «трійки» і віддавали команди на розстріл. У квартири і хати виселених українців заселяли російськомовних, віддаючи їм все майно репресованих. Російською розмовляла радянська окупаційна влада і українець міг зробити кар’єру в Україні лише визнаючи вищість всього російського. Дотепер російська мова асоціюється у нас із мовою злочинців, окупантів і вбивць.

А зараз діти та онуки тих вбивць знову на нас напали.

Колись ми були в такій самій ситуації, як сьогодні наші співвітчизники у прифронтових зонах. Тисячі людей у східних областях втрачають домівки, бачать смерть рідних та сусідів. Це страшна трагедія.

З досвіду батьків та дідів ми добре розуміємо цю трагедію, співчуваємо і допомагаємо.

Але трюк історії полягає в тому, що багато батьків та дідів тих нещасних біженців самі репресовували галичан 80 років тому. В той же час багато нащадків наших гнобителів та русифікаторів тепер захищають Україну і гинуть за незалежність від Росії. Діти і онуки тих, кого тодішні вбивці переселили в Україну в якості представників окупантів зараз цю Україну захищають із зброєю руках.

А інші стають жертвами тих, кого реально вважали своїми братами. Все змішалося в якомусь чудернацькому вирі історії.

Теперішня війна – це той неймовірний тигель, в якому переплавляються взаємо-заперечливі інґредієнти і кристалізується моноліт української нації.

Що стане тим «філософським каменем» який перетворить вміст плавильного тигля нашої нації у щире золото? Що повинно стати шлаком, випасти в осад, щоби не шкодити, не отруювати наш національний організм?

Досвід підказує, що весь той токсичний шлак пов'язаний із російським форматом.

Рабська покора, брак критичного самостійного мислення, патерналізм, нетерпимість і несприйняття іншого, інакшого, агресивність і хамство, лінивство, бруд і пияцтво. Це все – теперішня і минула імперська російська дійсність.

При чім тут мова? Це питання до психологів та психіатрів.

І я не жартую.

Бо російська мова формувалася і розвивалася в умовах цих перерахованих рис народного, соціального формату. Людина формує і розвиває мову і ця мова потім впливає на те, якою є людина та її нащадки. Раби розвивають мову рабів і ця мова виховує їхніх дітей рабами.

Мовне питання є дуже складним.

Це дуже довгий, болючий і делікатний процес.

Це неймовірний спротив, вербалізований аргументами тисяч впливових і заможних російськомовних громадян України. Котрі воліють бачити Україну як безлику безмовну націю, націлену лише на матеріально-технічний розвиток.

Кожен обстоює свої звички, свій комфорт і свої уявлення. Загортаючи їх в камуфляж «добра-для-народу».

Російськомовні наші воїни кажуть, що їхні діти розмовлятимуть українською.

Іноземці запитують наших біженців, чому вони не володіють державною мовою.

Процес рухається у правильному напрямку.