Байден заявив, що Путіна «притисли до стінки» в Україні.

Американський президент висловив побоювання, що росіяни можуть вдатися до застосування хімічної зброї.

 

 

Президент США Джо Байден вважає, що президент РФ Володимир Путін потрапив у скрутну ситуацію через відсутність рішучих успіхів російської армії в Україні. Про це він заявив на щоквартальних зборах керівників великих американських компаній Business Roundtable. На думку Байдена, Путін недооцінив єдності західного світу та сили спротиву України російській аґресії.

 

«Путін припертий спиною до стіни, він не очікував масштабів і сили нашої єдності, і що більше його спина притиснута до стіни, то до більш аґресивної тактики він може вдатися», – процитував слова Байдена телеканал CNN.

 

Прикладом такої аґресивної тактики він назвав застосування Росією гіперзвукової зброї, тим самим офіційно підтвердивши, що США зафіксували факт її застосування. За словами Байдена, Росія запустила гіперзвукову ракету, оскільки «це єдиний вид зброї, яку вони можуть використати з упевненістю в результаті». Раніше Міноборони Росії заявляло про два випадки застосування гіперзвукових ракет «Кинжал» проти об'єктів в Україні.

 

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю. «Коли він (Путін, – Z) починає говорити про щось, що, за його словами, мають намір зробити НАТО, Україна або Сполучені Штати, це означає, що він сам готується це зробити. Я не жартую», – сказав Байден. Раніше Міноборони Росії стверджувало, що Україна нібито готується влаштувати провокацію із використанням хімічної зброї. Президент США також наголосив, що Сполучені Штати не мають у Європі ні хімічної, ні біологічної зброї.

 

Байден перерахував низку ресурсів, які США надіслали в Україну та союзникам НАТО в реґіоні, докладно описавши фінансування у розмірі двох мільярдів доларів. Він запевнив, що Україні надано значні військові ресурси, які, за його словами, здатні «завдати руйнувань російській армії, знищувати її танки, гелікоптери чи літаки».

 

У середу, 23 березня, американський президент вирушить до Європи, де 24 березня візьме участь у саміті НАТО, присвяченому російському вторгненню в Україну, а 25 березня відвідає Польщу. Сполучені Штати обговорюватимуть із союзниками можливість посилення санкцій проти Росії та подальше постачання озброєння Україні.

23.03.2022

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