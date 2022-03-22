У Галичину переносять потужності підприємства з усієї України.

Підприємства із різних територій України активно переїздять на Львівщину та Франківщину. Цьому процесу сприяють Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури та місцеві ОВА. Станом на сьогодні про своє бажання перевезти виробництво на Львівщину вже заявили більш ніж 190 підприємців. У Івано-Франківську область зголосилися 67 підприємств. Загалом на Західну Україну вже переїхало 50 підприємств із 700, які подали відповідні заявки.

«Департамент економічної політики обробив уже 193 заявки на релокацію. Тобто ми отримали від підприємства сформульований запит, у якому підприємець вказує технічні вимоги до виробничих, складських чи будь-яких інших площ, які він має використовувати в межах своє підприємницької діяльності, і на кожен із цих запитів профільний підрозділ надав відповідну пропозицію», – розповів керівник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

13 підприємств уже переїхали на територію Львівської області. Це виробництва, які працюють у галузі агропромислового комплексу, легкої та хімічної промисловості. Ще чотири компанії прямують на Львівщину. 101 – фактично ухвалила рішення про релокацію, наразі допрацьовують окремі технічно-юридичні питання.

Із понад ста компаній, які ухвалили рішення про переїзд, 50 уже мають майбутню локацію для розташування. А тим, хто таких управлінських рішень не прийняв, департамент економічної політики допомагає підшукати склади для тимчасового розміщення обладнання.

«Ми розуміємо, що підприємцю деколи буває складно швидко прийняти управлінські рішення. Тому ми розробили систему складів. Туди підприємства можуть завезти своє обладнання, тимчасово його там розмістити. Поки підприємець не прийме рішення, обладнання зберігається на складах безоплатно. Доступ до нього має лише підприємець або ж представники силових структур, які здійснюють охорону об’єкту», – пояснив Степан Куйбіда.

Тим часом шість підприємств вже перевезли обладнання у Івано-Франківську область. За словами голови місцевої ОВА Світлани Онищук, два з них вже працюють і здійснюють випуск продукції, чотири приступають до його монтажу. В очікування на державну підтримку в перевезенні техніки і обладнання перебуває вісім підприємств.

Детальну інформацію щодо координації дій для переміщення підприємств на Франківщину можна дізнатися за телефоном: 095 903 75 99.