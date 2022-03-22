Євроунія схвалила першу спільну стратегію безпеки та оборони.

Її основою стане створення корпусу сил швидкого реагування зі сухопутним, авіаційним і військово-морським компонентами.

Європейська Унія схвалила першу в історії спільну стратегію у галузі безпеки та оборони під назвою «Стратегічний компас» (Strategic Compass). Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Таке рішення міністри закордонних справ та оборони 27 країн-учасниць Євроунії ухвалили на зустрічі у Брюсселі в понеділок, 21 березня.

Серед іншого ухвалена стратегія передбачає створення корпусу сил швидкого реагування, до якого увійдуть п’ять тисяч військовослужбовців. Він буде повністю готовим до 2025 року. На додаток до сухопутних військ новий корпус повинен охоплювати військово-повітряні та військово-морські сили.

«Робота над стратегією велася два роки. Було неможливо уявити, що в момент ухвалення рішення ситуація настільки погіршиться», – прокоментував подію високий представник Євроунії зі зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, маючи на увазі війну Росії проти України. За його словами, ухвалення документа надсилає чіткий сигнал про єдність та рішучість Європейської Унії. «"Стратегічний компас" – це не відповідь на війну в Україні, але частина відповіді», – зазначив Боррель.

Глава дипломатії ЄУ особливо наголосив на необхідності створити якісніші інструменти боротьби з гібридними атаками, кіберзагрозами, зовнішнім втручанням та маніпуляцією інформацією. «Майбутні поля битви охоплять мережі, кіберпростір і космос, йтиметься не лише про захоплення територій, а й про підкорення людських умів», – наголосив Боррель.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевічс застеріг від зупинки на досягнутому. «Загальна стратегія надає необхідний набір інструментів, щоб ЄУ стала справжнім геополітичним гравцем у царині оборони та безпеки разом із НАТО, однак це лише початок шляху. Багато чого залежатиме від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну в боротьбі з російською агресією», – додав міністр.

Перші проєкти концепції «Компасу», ініційованої Німеччиною, ще існували задовго до нападу Росії на Україну. Проте, за словами дипломатів, плани було переглянуто. У прийнятому зараз варіанті чіткіше прописано, що ЄУ, зокрема, має протистояти ядерним загрозам. У ньому також ідеться, що мобільність європейських збройних сил має бути покращена «в терміновому порядку». З початкового проєкту було викреслено тезу, яка мала дозволити співпрацю з Москвою в окремих тематичних галузях.