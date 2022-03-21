Євроунія готує п’ятий пакет санкцій проти Росії.

Обговорюється, зокрема, питання запровадження нафтового ембарґо.

Жозеп Боррель

Європейська Унія має намір посилити санкції проти Росії. Конкретні кроки обговорюються на засіданні Ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, яке розпочалося в понеділок, 21 березня, в Брюсселі. Зокрема, йдеться про штрафні заходи проти енергетичного сектору РФ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Намагаючись змусити Росію вивести війська з України, Євроунія та її західні союзники вже запровадили цілу низку санкцій, включно зі заморожуванням активів російського центрального банку.

Гуманітарна катастрофа в українському портовому місті Маріуполі, де мешканці перебувають в облозі і не мають достатньої кількості продовольства, води, де відсутні газо- та електропостачання, підштовхнуло європейських лідерів ще більше посилити санкції проти Москви.

Руйнування російськими військами Маріуполя є масштабним воєнним злочином. Про це заявив верховний представник ЄУ зі зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. «Росія дійсно вчиняє багато воєнних злочинів. Це саме те слово, ми повинні його сказати. Те, що відбувається в Маріуполі, – це масштабний воєнний злочин. Руйнують усе, бомбардують, вбивають усіх без різниці. Це жахливо, ми повинні засудити це найжорсткішим чином», – зазначив Боррель.

«Дивлячись на масштаби руйнувань в Україні зараз, дуже важко пояснити, чому ми не повинні діяти в енергетичному секторі, особливо у нафтовому та вугільному», – сказав міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені (Simon Coveney).

«Ми не можемо уникати початку розмов про енергетичний сектор. Ми точно можемо говорити про нафту, тому що це найбільше джерело надходжень до російського бюджету, а також її досить легко замінити, адже є інфраструктура та численні інші постачальники… Ми не можемо втомлюватися від запровадження санкцій, ми не можемо втомлюватися від надання допомоги та сприяння Україні», ­– заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis).

Дипломати, які працюють у Брюсселі, повідомили Reuters, що в той час, як країни Балтії наполягають на запроваджені ембарґо як наступному логічному кроку, Німеччина застерігає від надто швидких дій через уже високі ціни на енергоносії в Європі.

Попередньо відомо, що п'ятий раунд санкцій включатиме додавання нових імен до чорних списків ЄУ. Але найскладніший з економічного погляду вибір – чи запроваджувати санкції проти російського енергетичного сектору, як це зробили США та Велика Британія, з огляду на відчутну залежність 27 країн ЄУ від російських нафти й газу.

Експерти вважають, що ключову роль у вирішенні цього питання може відіграти Франція, яка наразі головує в ЄУ. Нещодавно президент Емманюель Макрон заявив, що «у разі подальшого погіршення ситуації в Україні, де тисячі людей загинули, мільйони стали біженцями, а деякі міста зруйновані внаслідок обстрілу, не повинно бути жодних табу щодо санкцій».