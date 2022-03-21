У Мостиськах облаштовують ізраїльський госпіталь.

 

У місті Мостиська триває облаштування ізраїльської лікарні, яка допомагатиме переміщеним особам. Тут працюватиме майже сотня осіб персоналу, з них понад 60 – медичного. Шпиталь надаватиме медичну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, мешканців Мостиської громади та мешканців сусідніх громад.

 

 

Працюватиме лікарня у форматі польового госпіталю. У спеціально облаштованих палатках ізраїльські медики проводитимуть первинний огляд, тут є все необхідне лабораторне обладнання, медикаменти і окремий ковідний ізолятор.  

 

Якщо ж пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, таку допомогу ізраїльські спеціалісти надаватимуть у операційних приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих  обладнали три палати.

 

Для забезпечення комунікації пацієнтів із лікарями на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а також ізраїльським колегами допомагатиме черговий лікар.

 

Окрім, безпосередньої медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області. Розглядають можливість і консультування онлайн зі ізраїльськими спеціалістами різних профілів. Проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України за сприяння Фонду Шустермана.

 

21.03.2022

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