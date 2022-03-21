В Івано-Франківську та Львові проводять неформальні екскурсії містом.

Кожного дня о 12 год. в Івано-Франківську відбувається безкоштовна екскурсія містом: збір біля Шопки, що поруч Ратуші. Екскурсія розпочинається спільною молитвою за Україну та за наших людей. Художник Ярема Стецик започаткував такі екскурсії ще 7 березня, найперше для внутрішньо переміщених осіб.

«Ідея, насправді, не свіжа. Але зараз є багато нових людей в місті, і бажано наперед підказати їм стежки, щоб було краще видно одне одного. Людей приходить по різному від 5 до 50. Моєю метою не було показувати архітектуру чи розповідати історію міста. А от дорогою до озера почути про франківський пів марафон, про живопис, «Пенсію» чи триндьож про особисте життя - то так. Між рядками всі все відчитують, а офіційне є в Google», - пояснює Ярема Стецик.

На сьогоднішній день ідею Яреми Стецика підхопив відділ туризму та промоції міста, в зв’язку з чим ряд професійних екскурсоводів проводять екскурсії для переселенців.

«Більшість людей в Франківську вперше. Трохи розповідають про себе. Дехто плаче в час молитви, коли звучить їхнє місто. Деякі люди казали, що так глибоко не занурювались в жодне місто і, що тут круто, але треба їхати далі за планом» - додає Ярема.

Подібна ініціатива діє і у Львові. Вона називається «Львів зустрічає» і її започаткували люди, які працюють у різних установах: Асоціації галеристів, Артцентрі «Я Галерея», ЛКП «Бюро спадщини», управлінні екології та природних ресурсів ЛМР та інших. Програма охоплює легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова, які проводять засновники та працівники місцевих культурних інституцій.





«Основна важлива проблема – це травмованість нашого суспільства, травмованість людей, які пережили бомбардування, які пережили військові дії. Львів зараз є містом-укриттям, і, дай Боже, щоб воно так було і надалі. Ми розуміємо, що дуже багато людей потрапило сюди вперше. І виникла ідея зробити для них програму. Спочатку був тестовий режим. І, коли провели прогулянку Стрийським парком, зрозуміли, що це дуже добре працює. Сподівалися, що прийде 20-30 людей, а прийшло 150. Це велика потреба людей і велика вдячність. Цікаво, що того ж вечора виставка у «Я Галерея» зібрала 55 людей, а це вже межа. Коли ми говоримо про терапевтичну силу мистецтва, ні в кого це не викликає ніяких питань. А вдячність людей, які прийшли на подію, просто зашкалює. Хочеться працювати і працювати. Як приклад, були дві екскурсії від «Бюро спадщини» - більш ніж 100 осіб на кожній із них і після закінчення ще годину люди не відпускали екскурсовода й постійно ставили йому запитання. Це щастя. Чи можливе щастя під час війни? Можливе. Чи можливо боротися не тільки зброєю? Можливо. Чи можливо у суспільстві знайти нові потенціали і не забувати про вічні цінності? Можливо. «Львів зустрічає» - це, власне, про оце», - розповідає Арт-менеджер, куратор «Я Галерея» Павло Гудімов.

Зважаючи на зацікавлення та затребуваність, цього тижня тематика екскурсій розшириться. Зокрема, стартує цикл лекцій про львівське сучасне мистецтво. Крім того, музей «Територія терору» відкриває і свою програму у межах цієї ініціативи.



