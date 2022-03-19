Аграріїв Львівщини закликають збільшувати посівні площі.

У п’ятницю, 25 березня, відбудуться земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної форми власності.
Пропоновані ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та іншого сільськогосподарського призначення (будівництва та обслуговування елеватора) розташовані:
- на території Щирецької ТГ (за межами населеного пункту) Львівського району. Площа ділянки – 20,0 га. Стартовий розмір річної плати – 34 682,4 грн.
- на території Великомостівської ТГ (с. Боянець, вул. Шевченка, 64) Червоноградського району. Площа ділянки – 0,96 га. Стартовий розмір річної плати – 2 149,3 грн.
«Закликаємо аграріїв максимально збільшувати площі обробітку, вирощувати такі культури, які можна використовувати для виробництва продуктів харчування. Тобто створювати додану вартість для ефективної діяльності економіки», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.
Останній день прийому заяв (пропозицій) – 24 березня до 18:00 год.
Кінцевий строк подання цінових пропозицій – 24 березня до 20:00 год.19.03.2022