На перемовинах Байден схиляв Сі Цзіньпіна не допомагати Росії у війні проти України. 

Китайський лідер заявив, що «українська криза» – не в його інтересах

 

 

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонні переговори. Розмова, як повідомляє телеканал ARD, тривала майже дві години й стосувалася аґресивної війни Росії в Україні. Американська сторона намагалася  відмовити Китай від військової чи економічної підтримки, про яку раніше просила Москва. Лідери США і КНР спілкувалися вперше із листопада 2021 року.

 

Зміст розмови ні адміністрація президента США, ні влада Китаю поки що не розкривають. Проте з повідомлення китайських державних ЗМІ відомо, що Сі Цзіньпін висловився за те, щоб конфлікт між Україною та Росією був вирішений шляхом мирних перемовин. «Ми не хочемо бачити нічого подібного до української кризи. Конфлікти та конфронтація ні в чиїхось інтересах», – цитують Сі державні ЗМІ Китаю.

 

Водночас Сі закликав США працювати разом з Китаєм заради миру в усьому світі. Будучи постійними членами Ради Безпеки ООН та найважливішими економіками світу, обидві держави повинні взяти на себе відповідальність і докласти зусиль для миру та спокою у всьому світі. «Міждержавні відносини не повинні доходити до стадії воєнних дій. Мир та безпека – найцінніші скарби міжнародної спільноти», – зазначив китайський лідер.

 

За даними китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін закликав до перемовин, щоб покласти край війні в Україні. «Головним пріоритетом має бути продовження переговорів та недопущення гуманітарної катастрофи», – сказав він. За повідомленнями ЗМІ, президент Китаю висловився за те, щоб НАТО розпочало перемовини з Росією для вирішення конфліктів, які стали причиною війни. Він також висловив готовність надати гуманітарну допомогу Україні.

 

18.03.2022

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