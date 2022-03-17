На Львівщині гостра потреба у додаткових місцях для переселенців.

Львівська обласна військова адміністрація шукає приміщення, де можна розгорнути ліжкомісця для переселенців з інших областей, — повідомив Максим Козицький.

З 24 лютого на Львівщині поселено 194 тисячі внутрішньо переміщених осіб (в тім числі тимчасово прибулі, які виїхали за кордон). Сьогодні без урахування тих, хто виїхав за кордон, в області проживає 158 тисяч. Це без людей, які проживають у приватних секторах і ще не стали на облік. На сьогодні резерв підготовлених ліжкомісць дозволяє прийняти ще майже 17 тисяч осіб. Цього недостатньо, тому в області постійно триває робота з розгортання додаткових місць для поселення у закладах як державного, так і приватного сектору.

Як зазначив заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера, найбільше вільних місць зараз у Яворівському, Золочівському та Львівському районах (4, 3 та 3 тисячі відповідно). При цьому Львів, Дрогобич, Стрий і Червоноград вже майже вичерпали свій ресурс (не більше 10% місць вакантні).

«У зв’язку з відкриттям нових гуманітарних коридорів очікуємо прибуття великої кількості людей. Тому закликаємо всіх керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності допомагати військовій адміністрації у розгортанні додаткових місць. Для цього звертайтеся до контактного центру за постійно діючими номерами

0962328193, 0684147963, 0971821860, 0973474459.

Крім того, інвентаризаційна група, створена при ЛОВА із залученням експертів Фонду державного майна України, оглянула 160 об’єктів в області, які за вкладення незначних ресурсів (косметичний ремонт тощо) упродовж тижня чи місяця можуть бути використані для поселення людей. Зараз запускаються механізми фінансування ремонтних робіт на цих об’єктах із залученням бюджетних та донорських коштів», — розповів Вадим Табакера.

Він також зазначив, що на Арені Львів працює контактний центр, який приймає людей, що прибувають із залізничного вокзалу, приїжджають автобусами та приватним транспортом. Там вони отримують направлення на поселення. «Біля 80% осіб, що прибувають, виїжджають за кордон. Львівщина тут виконує важливу функцію транзитного регіону. При цьому біля 20% залишаються на довготривале проживання», — повідомляє Вадим Табакера.