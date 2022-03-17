Міністр фінансів ФРН вважає за можливе негайне ембарго для нафти і газу з Росії.

Крістіан Лінднер запевнив, що влада Німеччини використовує всі можливості для створення додаткових резервів енергоносіїв.

Всупереч висловлюванням багатьох німецьких політиків і підприємців, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), як і раніше, вважає за можливе запровадження негайного ембарґо на придбання нафти і газу з Росії. Про це повідомив на своєму сайті авторитетний німецький часопис Stern.

«Всі варіанти вже давно готові. Німеччина буквально щодня веде перемовини з партнерами з країн G7 та всередині Європейської Унії», – розповів Лінднер в етері токшоу Maischberger, яке транслювалося на телеканалу ARD увечері у середу, 16 березня.

Глава Мінфіну ФРН, який є лідером ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини, наголосив, що уряд у Берліні готовий «використовувати всі можливості для створення додаткових резервів». «Це стосується і вугілля, і газу, а також розширення джерел постачання нафти», – зазначив Лінднер.

Крім того, він підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках. Крістіан Лінднер вважає, що ця пропозиція отримає підтримку урядової коаліції. «В будь-якому разі, я бачу багатьох у СДПН (партія-партнер ВДП в урядовій коаліції, – Z), хто – за», – сказав німецький політик.

Нагадаємо, що з початком російської повномасштабної війни в Україні Сполучені Штати та Велика Британія цілковито відмовилися від імпорту російської нафти. У країнах – членах Європейської Унії досі триває суперечка з цього питання, адже Європа за минулі десять років стала занадто залежною від енергоносіїв з Росії.