Міністр фінансів ФРН вважає за можливе негайне ембарго для нафти і газу з Росії.

Крістіан Лінднер запевнив, що влада Німеччини використовує всі можливості для створення додаткових резервів енергоносіїв.

 

   

 

Всупереч висловлюванням багатьох німецьких політиків і підприємців, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), як і раніше, вважає за можливе запровадження негайного ембарґо на придбання нафти і газу з Росії. Про це повідомив на своєму сайті авторитетний німецький часопис Stern.

 

«Всі варіанти вже давно готові. Німеччина буквально щодня веде перемовини з партнерами з країн G7 та всередині Європейської Унії», – розповів Лінднер в етері токшоу Maischberger, яке транслювалося на телеканалу ARD увечері у середу, 16 березня.

 

Глава Мінфіну ФРН, який є лідером ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини, наголосив, що уряд у Берліні готовий «використовувати всі можливості для створення додаткових резервів». «Це стосується і вугілля, і газу, а також розширення джерел постачання нафти», – зазначив Лінднер.

 

Крім того, він підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках. Крістіан Лінднер вважає, що ця пропозиція отримає підтримку урядової коаліції. «В будь-якому разі, я бачу багатьох у СДПН (партія-партнер ВДП в урядовій коаліції, – Z), хто – за», – сказав німецький політик.

 

Нагадаємо, що з початком російської повномасштабної війни в Україні Сполучені Штати та Велика Британія цілковито відмовилися від імпорту російської нафти. У країнах – членах Європейської Унії досі триває суперечка з цього питання, адже Європа за минулі десять років стала занадто залежною від енергоносіїв з Росії.

17.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Війна, яка готувалася сто років
(с) Богдан Мисюга
Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні,  — не могло не статися, бо дуже багато царин  суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.
16.03.22 | | Штука
Впоратися з десперованим і небезпечним Путіним
Курт Волкер
Захід замість того, щоб говорити Росії, чого ми не будемо робити, повинен змусити її тривожитися тим, що ми можемо робити.
16.03.22 | | Дискурси
Hemingway Trust не працюватиме з Росією
Hemingway Trust розірвав домовленості російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії, переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести жодних справ, а надалі припинятиме стосунки з будь-якою країною, яка підтримує Росію з будь-якої причини чи обґрунтування.
15.03.22 | | Штука
Таке суспільство неможливо перемогти
Ярослав Грицак
Люди перестають бути просто об’єктом – й у той момент, коли населення стає суб’єктом, вже немає значення, які технології проти них застосовують.
15.03.22 | | Галичина
Останнє слово на неправедному судилищі в Криму
Сервер Мустафаєв
Сервера Мустафаєва, координатора «Кримської солідарності», засуджено на 14 років колонії сурового режиму. Беззаконня в Росії стало законом життя
15.03.22 | | Україна
Лист музичної спільноти
Звернення до Всесвітньої федерації музичних конкурсів із вимогою перенести проведення ключових музичних конкурсів, таких як Van Cliburn, Queen Elizabeth, Santander та інших аж до стабілізації ситуації в Україні для того, щоб українські музиканти змогли взяти участь.
14.03.22 | | Штука
Спостереження з тилу
Наталія ФЕДОРИШИН
Війна підриває людську свідомість: від глибинного відчаю до бажання вбивати. Дві крайності щодня борються десь всередині, і лише дитячі бажання уваги та їжі повертають до буденної реальності в тилу.
14.03.22 | | Галичина
Ми не надто багато навчилися з історії
Оксана Забужко
Спочатку була Австрія, потім Чехословаччина, потім Польща, потім Європа. Спочатку була Грузія, потім Білорусь, потім Україна, потім Європа
14.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.