ДО ЛЮДЕЙ ЗАХОДУ

Це НАША дитина. Українська дитина з Маріуполя чи Бучі. Бо якщо ви бачите цю налякану і смертельно стомлену дитину, яка навіть не розуміє, що робиться і за що її мучать, то повинні ясно усвідомити, що це і Ваша дитина. Господь цього разу вирішив оновити стару, усім відому сцену – замість 33-ох річного чоловіка, вивів на сцену 3-ох річного малюка, якому замість хреста дав торбу. Цього разу Всевишній саме його обрав на муки.

Якщо ж хтось не вірить, що Бог є, що це лише випадковість, жереб – він теж повинен згодитись, що на цій дорозі могла би плакати і його дитина. Нарешті, можна не дивитись це страшне відео і не читати про Армагедон, який влаштував на нашій землі Мордор. Але той хто перечитає цей текст і побачить страждання цього невинного малюка, буде змушений зробити для себе вибір з двох тверджень: "Не можна вбивати дітей?" або "Мене це не обходить?"

Третього – не дано.

Мені скажуть: "А що ми можемо? Більшість з нас не є солдатами, ми не підемо на війну в Україну, бо нас там вб'ють, а наші діти будуть сиротами". Не йдіть на війну в Україну, але й не ховайте голову під подушку, бо завтра ваших дітей будуть розстрілювати орки і трьохрічний малюк з Дрездена чи Реймса буде захлинатись сльозами і питати: "Чому Я, Господи? Чому я САМ ОДИН? Чому мене ВСІ покинули?»

У нас немає потрібної зброї. Як виявилось – у нас немає й справжніх друзів, які поможуть нам захистити наших дітей. Ваші уряди – нікчемні тхорі. Але ж ви усі інакші! Якщо ви всі, Люди Заходу, не на боці цієї московської нелюді, – то у вас немає іншого виходу, як помогти нам рятувати дітей, старих, жінок. Або мусите сказати, як ваші політики: "Ми не будемо захищати українських дітей. Нас це не обходить".

Це значить, що у вас немає іншого виходу, як іти під свої урядові будівлі, перекривати дороги, починати голодування і вимагати від ваших переляканих політиків дати нам необхідну зброю, літаки і перекрити наше небо.

Якщо на вулицю вийдуть мільйони – ви нас врятуєте. Інакше, ми згинемо у цій бійні. І тоді, що ви скажете цим убитим безіменним малюкам, коли станете колись перед Всевишнім? – «Ти не наша дитина. Нас це не обходить. Не ми тебе убили».

Маленький Ісус. На цьому жахливому відео видно, як хлопчик плаче і тягне за собою пластиковий пакет.

Little Jesus. This heartbreaking footage shows a young boy crying and dragging a plastic bag behind him.

ESSE HOMO

This is Our child, not a Ukrainian child from Mariupol or Bucha. If you see this frightened and deadly tired child who does not even understand what is going on and why he is being tormented, you must fully realize that this is Your child too. This time the Lord decided to renew the old, well-known scene - instead of a 33-year-old man known as Jesus Christ, he has brought on stage a three-year-old boy, to whom he has given a plastic bag instead of a wooden cross. This time the Almighty has chosen this child to torment.

And those of you who do not believe in God and think that what’s happening to this child, is just an accident or fate, should also agree that it could just as well be your child crying on that road. After all, one may not watch this scary video or read about the Armageddon unleashed on our land by Russia. However, having read this text and seen the suffering of this innocent child, one will have to, without realizing it, make a choice between two statements: "No children should be killed" and "It has nothing to do with me". Theses are the options.

Someone may say: "What can we do? Most of us are not soldiers, we will not go to war in Ukraine, because we will be killed there and our children will be orphans." Don’t go to the war in Ukraine, but don’t hide your head under your pillow, because tomorrow your children might die from a Russian attack/ Tomorrow a three-year-old from Dresden or Reims might choke in tears and ask: "Why me, Lord? Why am I alone? Why has everyone abandoned me?»

We do not have the necessary weapons and, as it turned out, we do not have any true friends who will help us protect our children. Your governments are spineless. But are you all the same? If all of you, people of the West, are not on the side of these Moscow villains, then you have no choice but to help us save our children, elderly people and women. Or you have to say, as your politicians do, because they are scared: "We will not protect Ukraine."

Therefore, you have no choice but protest outside your government buildings, block roads, go on hunger strikes and demand that your frightened politicians give us the necessary weapons and planes and block our skies.

If millions take to the streets, you will save us. Otherwise, we will perish in this carnage. And then, on Judgement Day, when you stand before God, what will you say to the souls of these nameless murdered children? "You were not our children. We did not care. It wasn’t us who killed you."

Evgen Zherebetskyi

* * * * *

ESSE HOMO

Und wer nicht an Gott glaubt, wer nur an den Zufall glaubt und das blinde Schicksal, auch der wird zugeben müssen: das weinende Kind auf dieser Straße könnte auch sein Kind sein. Man muss dieses schreckliche Video nicht ansehen und braucht nichts von Armageddon und von Mordor zu wissen. Wer diesen Post aber liest und die Leiden dieses unschuldigen Kindes sieht, muss sich, ob bewusst oder nicht, entscheiden: Darf man Kinder töten? Geht mich das an? Mehr als zwei Antwortmöglichkeiten gibt es hier nicht.

Man wird einwerfen: Und was kann ich schon tun? Die meisten von uns sind doch keine Soldaten, wir werden nicht in die Ukraine gehen und unsere Kinder zu Waisen machen. Ihr braucht nicht in die Ukraine zu gehen, aber versteckt euren Kopf nicht unter dem Kissen, denn morgen werden eure Kinder von Orks erschossen werden, und ein dreijähriges Kind aus Dresden oder Reims wird schluchzen und fragen: „Warum ich? Warum bin ich ALLEIN? Warum haben ALLE mich verlassen?“

Es fehlt uns an Waffen. Es fehlt uns an Freunden, die uns helfen, unsere Kinder zu schützen. Eure Regierungen sind lahme Frettchen geworden. Aber ihr alle? Wenn ihr, Menschen des Westens, nicht auf der Seite dieser Moskauer Unmenschen steht, dann habt ihr keine andere Wahl, als uns bei der Rettung der Kinder, Alten und Frauen zu helfen. Oder ihr macht es wie die Politiker und sagt: Wir werden die ukrainischen Kinder nicht schützen. Uns geht das nicht an.

Ihr habt also keine andere Wahl, als vor eure Regierungsgebäude zu ziehen, Straßensperren zu errichten, in den Hungerstreik zu treten und von euren verängstigten Politikern zu verlangen, dass sie uns die nötigen Waffen und Flugzeuge geben, um unseren Luftraum zu sperren.

Wenn Millionen auf die Straße gehen, dann werden wir gerettet. Andernfalls werden wir untergehen in diesem Gemetzel. Was aber werdet ihr dann zu den ermordeten namenlosen Kindern sagen, wenn von euch einst Rechenschaft gefordert wird? – „Du bist nicht unser Kind. Uns betrifft das nicht. Nicht wir sind deine Mörder.“

E. Zherebetskyi

* * * * *

ESSE HOMO

To jest Nasze dziecko. Nie ukraińskie dziecko z Mariupola czy Buczy. Jeśli widzisz to przestraszone i śmiertelnie zmęczone dziecko, które nawet nie rozumie, co się dzieje i dlaczego jest torturowane, musisz jasno zrozumieć, że to również jest Twoje dziecko. Tym razem Pan Bóg postanowił odnowić starą, dobrze znaną scenę – zamiast 33-latka wprowadził na scenę 3-letniego chłopca, któremu zamiast krzyża podarował torbę. Tym razem Wszechmogący wybrał to dziecko na mękę.

Jeśli ktoś nie wierzy, że Bóg istnieje, że to tylko zbieg okoliczności, los – musi też zgodzić się, że jego dziecko też mogłoby płakać na tej drodze. Wreszcie można nie oglądać tego przerażającego filmiku i nie czytać o Armagedonie, który urządził na naszej ziemi Mordor. Jednak każdy, kto przeczyta ten post i zobaczy cierpienie tego niewinnego dziecka, nie zdając sobie z tego sprawy, zmuszony jest dokonać wyboru między dwoma stwierdzeniami: „Czy można zabijać dzieci?” i „Nie obchodzi mnie to?” Trzeciego nie podano.

Mogą mi powiedzieć: co możemy zrobić? Większość z nas nie są żołnierzami, nie pójdziemy więc na wojnę na Ukrainę, bo tam zginiemy, a nasze dzieci zostaną sierotami. Nie trzeba iść na wojnę na Ukrainę, ale nie chowaj głowy pod poduszkę, bo jutro twoje dzieci zastrzelą orki, a trzylatek z Drezna lub Reims zakrztusi się łzami i zapyta: „Dlaczego ja, Panie? Dlaczego ja? Dlaczego wszyscy mnie opuścili?»

Nie posiadamy potrzebnej broni. Jak się okazało, nie mamy także prawdziwych przyjaciół, którzy pomogą nam chronić nasze dzieci. Wasze rządy to nikczemne tchórzy. Przecierz wy wszyscy jesteście inni? Jezeli wy wszyscy, Ludzie Zachodu, nie stoicie po stronie tych moskiewskich złoczyńców, to nie macie innego wyboru, jak tylko pomóc nam ratować dzieci, osoby starsze, kobiety. Albo wówczas powiedzcie wprost, jak wasi politycy: nie będziemy chronić ukraińskich dzieci. Nas to nie obchodzi.

Dlatego nie macie innego wyboru, jak tylko iść pod siedziby swoich rządów, blokować drogi, rozpocząć strajki głodowe i żądać, żeby przerażeni wasi politycy dali nam niezbędną broń i samoloty czy zamknęli nasze niebo.

Jeśli miliony wyjdą na ulice, wy uratujecie nas. Inaczej zginiemy w tej rzezi. A potem, kiedy staniecie przed Wszechmogącym, co powiecie tym zamordowanym bezimiennym dzieciom? – „Nie jesteś naszym dzieckiem. Nie obchodzi nas to. Nie myśmy cię zabili.”

E. Zherebetskyi