Окупанти використовують ботів у соцмережах для корегування вогню.

Користувачі-боти у соціальних мережах, які працюють на армію російських окупантів, відправляють в українських чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню, – повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Боти відправляють повідомлення або коментарі одразу після обстрілів. Зрозуміти, що це бот, можна з однакових типових повідомлень, як-от «Що там у вас Франківськ? Хоть і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою».

«В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя», – йдеться у повідомленні.

