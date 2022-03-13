На Яворівському полігоні загинуло 35 людей. 134 травмовані.

Сьогодні Львівщина піддалась удару ракетами, які за попередньою інформацією були скинуті літаками з Саратова з Росії. Постраждав Міжнародний центр миротворчості та безпеки, що у с. Старичі Яворівського району (більш відомий як Яворівський військовий полігон), - повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

«За попередніми даними було випущено більше 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість ракет було збито», – зазначив начальник Львівської ОВА.  На даний момент підтверджено смерть 35 людей, 134 людини травмовано, перебувають в лікарнях. Відбувається гасіння пожежі. Раніше повідомлялося про 9 загиблих і 57 поранених.

 

 

 

«На даний момент є біля 25 точок ураження, які вже обстежені військовими та ДСНС. У лікарні знаходяться не тільки військові, але удар був чітко по військових об’єктах», - зазначив Максим Козицький.

 

Він також додав, що мова йде про крилату ракету, яка випускається з літака - ракета класу «повітря-земля».

 

Окрім цього Максим Козицький закликав усіх активних користувачів інтернету не публікувати фото та відео руйнувань після вибухів, адже цю інформацію може використати ворог.

 

«Просив би зі своєї сторони різних блогерів, активних учасників інтернету самостійно не публікувати і не показувати руйнувань, які здійснені. Чому це прошу? Бо для когось це інформація потрібна, а для когось це розвіддані. Для того, щоб ворог не бачив наших руйнувань і не міг чітко сказати, що зруйновано, просимо не розміщати таких фотографій і відео до офіційної інформації. Тому що все це є можливою аналітикою для ворогів», - наголосив Максим Козицький.

 

 

13.03.2022

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