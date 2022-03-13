Ракетами обстріляли Яворівський полігон на Львівщині.

Зранку у неділю, 13 березня, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівщині у Львівській області, що розташований за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова. Вибухи були такої сили, що їх було чути у Львові.
Фото: Twitter Фонду "Повернись живим"
Інформацію про ракетний обстріл повідомила Львівська обласна військова адміністрація. За попередніми даними, ворог випустив 8 ракет.
13.03.2022
Наразі встановлюється інформація про потерпілих та руйнування.