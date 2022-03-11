США запровадили новий пакет санкцій проти Росії.

Ними, зокрема, заборонено постачання готівкових доларів до Росії

 

 

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю, 11 березня, указ, який, зокрема, забороняє постачання до Росії доларових банкнот. Документ розміщено на сайті Білого дому. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Йдеться про заборону на «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо або опосередковано», зі США чи фізособою США, де б вона не перебувала, «банкнот, деномінованих у доларах США» уряду Російської Федерації або будь-якій фізичній особі, яка перебуває в Росії.

 

Документ також забороняє американцям здійснювати нові інвестиції у будь-який із секторів російської економіки.

 

Окрім того, цим же указом забороняється імпортувати з Росії до Сполучених Штатів алкоголь, рибу та морепродукти, а також натуральні (нештучні) алмази. За підрахунками Вашінґтона, така заборона позбавить Росію одного мільярда доларів доходів.

 

Окрім того, Байден також оголосив, що Сполучені Штати скасовують режим найбільшого сприяння торгівлі з Росією. Це дозволить Вашінґтону запровадити щодо Росії більш високі тарифи, ніж ті, що застосовуються до інших членів Світової організації торгівлі.

 

За словами Байдена, цей крок завдасть Кремлю, який продовжує інвазію проти України, ще один чутливий удар. Джо Байден назвав Володимира Путіна аґресором, додавши, що російський президент має поплатитися за свої дії. «Це чергові, але далеко не останні кроки, які ми зробимо», – сказав Байден.

11.03.2022

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