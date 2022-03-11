"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива РФ.

 

НАЕК "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Росії.

 

 

Про це компанія повідомила у п'ятницю. 

 

"Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива", – йдеться у дописі в Telegram.

 

"Для цього Енергоатом і надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Крім того, компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження", – додали в "Енергоатомі".

 

Декілька місяців тому "Енергоатом" заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.

 

11.03.2022

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