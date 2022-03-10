Українсько-російські перемовини в Туреччині очікувано завершилися безрезультатно.

Лавров заявив, що Росія не припинить бойових дій, а Кулеба наголосив, що аґресор не доб'ється капітуляції від України.

 

   

 

Росія та Україна під час перемовин у турецькому місті Анталії у четвер, 10 березня, не змогли домовитися про припинення вогню у війні в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не дозволили досягти будь-якого поступу», – заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

 

За словами українського міністра, на перемовинах обговорювалося питання про запровадження 24-годинного припинення вогню «для вирішення найнагальніших гуманітарних проблем», але сторони не досягли поступу, оскільки «складається враження, що такі рішення в Росії ухвалюють інші». При цьому Кулеба висловив готовність до нової зустрічі у такому ж форматі, зазначивши, що його країна готова до збалансованого дипломатичного врегулювання. Водночас він наголосив, що Росія не доб'ється капітуляції від України.

 

Зі свого боку, Сергій Лавров також висловив готовність до подальших переговорів. «Ми за будь-які контакти, але вони повинні давати користь», – сказав він. Російський міністр повідомив, що президент РФ Володимир Путін також не заперечує проти зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, але для цього необхідно «провести додаткову роботу».

 

Найкумедніший момент цілого заходу відбувся на пресконференції Лаврова, коли той запевняв журналістів, що Росія не нападала на Україну. «Відповідаючи на ваше запитання: чи плануємо ми нападати на інші країни? На інші країни не плануємо нападати. Ми і на Україну не нападали. Ми багато разів пояснювали: виникла ситуація, що створює прямі загрози безпеці РФ. Всупереч нашим закликам та пропозиціям, нас ніхто не почув», – розповів Лавров.

 

Окрім того, глава МЗС РФ стверджував, що пологовий будинок у Маріуполі, який напередодні зазнав нальоту російської авіації, нібито був опорним пунктом батальйону «Азов». За його словами, там «давно немає ні жінок, ні дітей, ні обслуговуючого персоналу». При цьому українська влада повідомила, що внаслідок авіаудару по лікарні поранення отримали 17 людей, у тому числі жінки-породіллі.

10.03.2022

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