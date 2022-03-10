Західний кордон на пунктах перетину Львівщини перетнули понад 1,5 мільйона осіб.

За добу, 9 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 118 тисяч осіб та майже 16 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що пасажиропотік залишився майже незмінним відносно попередньої доби.

 

 

Минулої доби з України вибули майже 102 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 73 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. У результаті цього на даному напрямку все ще відмічаються накопичення людей, автомобілів, а також пасажирських автобусів.

 

До України за минулу добу прибуло близько 16 тисяч осіб, майже 12,5 тисяч з яких – українці. 

 

Загалом, з 24 лютого, західні кордони України перетнули понад 1,5 мільйона осіб. Чисельність тих, які виїхали за кордон становить понад 1 мільйон 340 тисяч, з яких майже 1 мільйон 180 тисяч громадяни України, решта 165 тисяч – іноземці.

 

За останні два тижні до України повернулися понад 190 тисяч наших земляків. Переважна більшість з них – чоловіки, які готові стати до строю зі зброєю в руках.

 

Нагадаємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України. За минулу добу на західних кордонах було оформлено 450 транспортних засобів з вантажами. Загалом вже оформлено понад 5200 автомобілів з гуманітарною допомогою.

 

Держприкордонслужба рекомендує: для перетину кордону до ЄС обирайте також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Республікою Молдова. Наразі пункти пропуску з даними країнами майже порожні або завантажені мінімально.

 

10.03.2022

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