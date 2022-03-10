На Львівщині поселили понад 100 тисяч біженців.

Завдяки спільній роботі Львівської ОВА з головами територіальних громад вдалось розгорнути майже 120 тисяч місць для поселення. Станом на 9 березня загальна кількість поселених складає понад 100 тисяч осіб.

Львівська обласна військова адміністрація на «Арені Львів» створила Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Подальшу координацію здійснює департамент економічної політики ОВА.

А саме, забезпечує реєстрацію та розподілення за 2 напрямками:

Тимчасове поселення в близькому розташуванні до залізничного вокзалу для осіб, які потребують поселення на одну ніч для подальшого виїзду за кордон або у інші області.

Тривале проживання: забезпечується довезення до закладів державної та комунальної форми власності територіальних громад.

Від головного залізничного вокзалу Львова курсують автобуси, які доставляють біженців на «Арену Львів», а вже звідти є транспорт, для розвезення людей безпосередньо по громадах.