На Львівщині поселили понад 100 тисяч біженців.

Завдяки спільній роботі Львівської ОВА з головами територіальних громад вдалось розгорнути майже 120 тисяч місць для поселення. Станом на 9 березня загальна кількість поселених складає понад 100 тисяч осіб.
Львівська обласна військова адміністрація на «Арені Львів» створила Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Подальшу координацію здійснює департамент економічної політики ОВА.
А саме, забезпечує реєстрацію та розподілення за 2 напрямками:
Тимчасове поселення в близькому розташуванні до залізничного вокзалу для осіб, які потребують поселення на одну ніч для подальшого виїзду за кордон або у інші області.
Тривале проживання: забезпечується довезення до закладів державної та комунальної форми власності територіальних громад.
Від головного залізничного вокзалу Львова курсують автобуси, які доставляють біженців на «Арену Львів», а вже звідти є транспорт, для розвезення людей безпосередньо по громадах.
10.03.2022
Нагадуємо, усі важливі контакти Центру для тимчасово переміщених осіб у Львові:
надати будь-яку допомогу для центру: +380962328193
для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги: +380684147963, +380971821860
для тих, хто потребує притулку: +380973474459
для вирішення транспортних питань: +380962328058