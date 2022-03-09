На залізничному вокзалі у Тернополі розгортають наметове містечко.

Біля залізничого вокзалу у Тернополі облаштують наметове містечко для біженців, які будуть у місті транзитом. Біженців селитимуть у наметах з підігрівом, а також забезпечуватимуть харчуванням. Роботи з облаштування наметів уже почалися, планується, що створять містечко за два дні, - повідомляє Zaxid.net з посиланням на голову Тернопільської ОВА Валодимира Труша.

«За два дні ми маємо розгорнути палаткове містечко для тих людей, які не мають можливості і не хочуть залишитися в Тернопільській області. А швидше за все їм необхідно просто переночувати одну ніч», – розповів Володимир Труш.

Намети будуть мати площу 20 і 10 м кв., а також матимуть підігрів, щоб людям було там комфортно. В середині облаштують ліжка та столи. За офіційними даними тернопільської адміністрації в

Тернопільську область прибуло понад 20 тис. людей, які залишилися тут проживати. Транзитом через Тернопілля проїхало понад 500 тис. громадян.



