Зламано сайти російських міністерств і відомств.

На головних сторінках сайтів гакери розмістили антивоєнні картинкию

Невідомі гакери зламали сайти низки російських федеральних міністерств і відомств. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Зокрема зламано офіційні сайти Міністерства культури РФ, Міністерства енергетики, Росстату, Федеральної служби виконання покарань, Роскомнагляду, Федеральної антимонопольної служби тощо.

На головних сторінках сайтів у вівторок увечері, восьмого травня, гакери розмістили антивоєнні ілюстрації. Зокрема з'явилася картинка, що зображує українця, який зупиняє танк, і натовп росіян, які біжать від одного поліціянта з кийком. Картинка супроводжується підписом англійською мовою Why? («Чому?»).

З початку військового вторгнення Росії на територію України гакери з групи Anonymous оголосили про те, що здійснюватимуть кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. З того часу кібератак зазнали сайти Кремля, Держдуми, Міноборони, інформаційного агентства ТАСС, видань «Коммерсантъ» та «Известия». Гакери розмістили там сторінку зі закликом припинити війну в Україні. Протягом якогось часу контент сайтів був недоступний.