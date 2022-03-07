Макрон звинуватив Путіна в моральному цинізмі та лицемірстві.

Йдеться про домовленість щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців із кількох українських міст, яку Москва викрутила по-своєму.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив свого російського колегу Володимира Путіна в лицемірстві та цинізмі після того, як Москва заявила, що відкриє гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців із кількох українських міст, але лише в напрямку до Росії чи Білорусі. Про це повідомило французьке міжнародне радіо RFI.

 

В інтерв'ю телеканалу телеканалам TF-1 та LCI в понеділок, сьомого березня, Макрон назвав дії Путіна «моральний і політичним цинізмом». Він додав, що обіцянки Путіна захищати мирних мешканців лише для того, щоб вони могли втекти у бік Росії, були «лицемірними».

 

 «Необхідно дати можливість гуманітарним організаціям прийти на допомогу, а під час їхнього втручання потрібне повне перемир'я, щоб взяти під захист жінок, дітей, чоловіків, яким цей захист необхідний, і щоб можна було їх вивести із зони конфлікту. Тому потрібні не просто коридори, які негайно опиняються під загрозою. І не ці лицемірні розмови про те, що ми захистимо людей, відправивши їх до Росії. Все це несерйозно. Це цинізм, моральний та політичний. І він для мене нестерпний», – заявив Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалам.

 

Французький президент також зазначив, що не знає «багатьох українців, які хотіли б виїхати до Росії». «Наратив Путіна полягає в тому, щоб сказати, що українці — аґресори, а російська сторона пропонує притулок усім», – зазначив Макрон.

 

Нагадаємо, що в неділю, шостого березня, відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером РФ Володимиром Путіним. Під час розмови Путін заявив, що досягне своєї мети «або шляхом переговорів, або за допомогою війни», — повідомили в Єлисейському палаці за підсумками перемовин, що тривали 1 годину 45 хвилин. Після телефонату Москва оголосила про запропоновані маршрути відходу з Харкова, Києва, Маріуполя та Сум.

07.03.2022

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