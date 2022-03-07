За добу в Польщу виїхали 63 тисячі українських біженців.

Кордон між Україною та Польщею за минулу добу перетнули понад 63 тисячі людей, а на Львівщині додатково поселили ще 10 тис. переселенців, – повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зауважив, що на кордонах тепер триває друга хвиля напливу біженців, адже попередні кілька днів пункти перепуску були вільні.

Загалом, за словами Максима Козицького, з початку війни Львівщина прийняла більш ніж 110 тисяч переселенців і через кордон перейшли понад 530 тис. людей.

Водночас понад 30 тисяч людей повернулися до України.