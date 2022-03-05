Стівен Кінг відмовився перевидавати свої книги в Росії.

Він також закликав бойкотувати Coca-Cola за відмову від припинення виробництва у Росії.

 

 

Популярний американський письменник Стівен Кінг (Stephen King) повідомив у Twitter про відмову перевидаватися у Росії після вторгнення російських військ на територію України. Один із найбільш продаваних авторів у світі ще раніше активно виступав проти російської аґресії в Україні.

 

Про свою відмову мати справу з Росією Кінг повідомив, переопублікувавши у Twitter заяву канадського письменника Лінвуда Барклая (Linwood Barclay), в якій той каже, що не продовжуватиме контракти на видання книг у Росії.

 

«Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пердіння під час шторму, але я не продовжую свої російські книжкові контракти», – написав Барклай.

 

«Я теж», – написав Кінг, виклавши вслід фотографію з підписом «українка вітає російські війська», на ній зображено жінку, яка однією рукою тримає кота, а іншою демонструє непристойний жест.

 

 

За даними Російської книжкової палати, 2020 року Стівен Кінг став найвидаванішим у Росії автором. Його книги були надруковані в 163 видавництвах загальним тиражем понад 1,1 млн екземплярів. 2021 року в Росії було видано 166 книг письменника загальним тиражем 961 тисяча примірників. Це абсолютний рекорд — найближчий російськомовний переслідувач, Федір Достоєвський, виданий тиражем 612 тисяч екземплярів у 142 видавництвах.

 

За минулий тиждень американський письменник неодноразово висловлювався у Twitter проти загарбницької війни, яку Росія веде в Україні. Він, зокрема, опублікував свою знимку в синьо-жовтій футболці з написом: «Я за Україну» (I stand with Ukraine). Окрім того, Кінг закликав бойкотувати Coca-Cola за відмову припинити виробництво у Росії.

05.03.2022

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