На Тернопіллі діють 15 гарячих ліній. Номери цілодобових телефонів.

Зберігайте собі корисні контакти.

 

 

Державна гаряча лінія 0 800 202 600, (044)-237-00-02

 

Консультативний центр 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ області (063)-606-93-58

 

Національна поліція Тернопільщини 102, (067)-673-65-69

 

Патрульна поліції Тернопільської області (067)-620-43-86, (0352) 27-15-77

 

Управління СБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00, 067-352-31-00

 

Тернопільська обласна прокуратура (0352) 52-08-06

 

ДСНС в Тернопільській області 101, 112, (0352) 43-43-30, (0352) 43-43-20

 

Тернопільський обласний ТЦК СП (0352) 52-12-82

 

Тернопільська міська рада 15-80

 

Гуманітарний штаб 0 800 303 522

 

Гуманітарний штаб з гуманітарної допомоги (068)-126-64-82

 

Контакти для переселенців (098)-174-77-41, (067)-844-22-78

 

Перевезення та розміщення внутрішньо переміщених осіб та логістичне забезпечення (067)-350-08-51

 

Доставлення допомоги з-за кордону (067)-343-02-06

 

Забезпечення харчовими продуктами (097)-097-63-85

05.03.2022

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