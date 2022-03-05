На Тернопіллі діють 15 гарячих ліній. Номери цілодобових телефонів.

Зберігайте собі корисні контакти.
Державна гаряча лінія 0 800 202 600, (044)-237-00-02
Консультативний центр 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ області (063)-606-93-58
Національна поліція Тернопільщини 102, (067)-673-65-69
Патрульна поліції Тернопільської області (067)-620-43-86, (0352) 27-15-77
Управління СБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00, 067-352-31-00
Тернопільська обласна прокуратура (0352) 52-08-06
ДСНС в Тернопільській області 101, 112, (0352) 43-43-30, (0352) 43-43-20
Тернопільський обласний ТЦК СП (0352) 52-12-82
Тернопільська міська рада 15-80
Гуманітарний штаб 0 800 303 522
Гуманітарний штаб з гуманітарної допомоги (068)-126-64-82
Контакти для переселенців (098)-174-77-41, (067)-844-22-78
Перевезення та розміщення внутрішньо переміщених осіб та логістичне забезпечення (067)-350-08-51
Доставлення допомоги з-за кордону (067)-343-02-06
Забезпечення харчовими продуктами (097)-097-63-8505.03.2022