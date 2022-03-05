Івано-Франківщина пийняла понад 26 тисяч біженців. Тернопільщина - 10 тисяч.

Станом на сьогодні Івано-Франківська область прийняла понад 26 500 переселенців з українських територій, де захищаються від вторгнення Російської Федерації, - повідомила очільниця обласного оперативного штабу, голова ОДА Світлана Онищук.

 

 

“Ми своїми силами прийняли 26 531 людину, – повідомила Світлана Онищук. – Ми зараз працюємо для того, щоб розробити тимчасові перепустки для цих людей, які будуть перш за все засвідчувати особу та давати можливість на отримання продуктів харчування, одягу та інших видів допомоги”.

 

Штаб працює в цілодобовому режимі. Для того щоби оперативно реагувати на звернення, від сьогодні запровадили і цілодобову гарячу лінію – 093 705 800 31.

Також актуальні телефони для звернення: 068 376 77 62 та 0342 55 18 68.

 

Тим часом, Тернопільщина прийняла понад 10 тисяч людей з областей, де тривають активні бойові дії, - повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

 

05.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22 | | Галичина
Подолати страх
Мирослав МАРИНОВИЧ
Одних він мобілізує, інших паралізує, а третіх кидає в паніку. Але людина навіть в найгірших умовах ніколи не є сама. Бог завжди простягає до нас руку, просто ми не вміємо це бачити.
04.03.22 | | Галичина
Пішов другий тиждень
Олександр Ірванець
За лічені дні одне з найбільш русифікованих міст в Україні зробилося вкрай патріотичним. У такі часи, як тепер, прозріння настає дуже швидко
03.03.22 | | Дискурси
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22 | | Штука
Вони вірять у перемогу України!
Мирослав Маринович–Наріман Джелян
На наших очах уся конструкція путінської Росії розсипається на порох. Так, уламки цієї руїни боляче травмують наші народи, але ця жертва українців і кримських татар має великий сенс
03.03.22 | | Галичина
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22 | | Дискурси
В Україні вирішується доля усього світу
Ярослав Грицак
На європейському континенті не було великих воєн впродовж 77 років. За цей час сформувався Європейський Союз під лозунгом «Ніколи знову», і людству здавалося, що так триватиме вічно…  
02.03.22 | | Галичина
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.