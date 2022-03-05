Івано-Франківщина пийняла понад 26 тисяч біженців. Тернопільщина - 10 тисяч.

Станом на сьогодні Івано-Франківська область прийняла понад 26 500 переселенців з українських територій, де захищаються від вторгнення Російської Федерації, - повідомила очільниця обласного оперативного штабу, голова ОДА Світлана Онищук.

“Ми своїми силами прийняли 26 531 людину, – повідомила Світлана Онищук. – Ми зараз працюємо для того, щоб розробити тимчасові перепустки для цих людей, які будуть перш за все засвідчувати особу та давати можливість на отримання продуктів харчування, одягу та інших видів допомоги”.

Штаб працює в цілодобовому режимі. Для того щоби оперативно реагувати на звернення, від сьогодні запровадили і цілодобову гарячу лінію – 093 705 800 31.

Також актуальні телефони для звернення: 068 376 77 62 та 0342 55 18 68.

Тим часом, Тернопільщина прийняла понад 10 тисяч людей з областей, де тривають активні бойові дії, - повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.