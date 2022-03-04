Освітні заклади Львівщини готові прийняти 35 тисяч переселенців.

У гуртожитках закладів профтехосвіти, дошкільних закладах, навчально-реабілітаційних центрах та спеціальних школах облаштували 35 тисяч місць для українців, які потребуватимуть прихистку, — повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

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Відносну безпеку в області знаходять діти-сироти та вихованці спеціальних шкіл. Відтак, у трьох навчально-реабілітаційних центрах зараз перебуває 171 дитина з інтелектуальними порушеннями, у шістьох закладах, серед яких санаторні школи та навчально-реабілітаційні центри, перебуває 240 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в одному НРЦ знайшли захист 23 дитини з порушенням опорно-рухового апарату.

З дітьми перебувають педагоги та дорослі, які їх супроводжували. Дітлахи приїжджають із Київської області, Краматорська, Сіверськодонецька, Маріуполя та інших місць бойових дій.

Окрім того, лише за минулу добу в області розселили більше 5 тисяч осіб, які були вимушені переїхати з інших областей, — розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Загалом же з 24 лютого Львівщина прийняла понад 80 тисяч українців.

«Ми зараз фактично розділили можливість прийняття громадян на різні етапи. Перший — це ті приміщення, які спеціалізовано призначені для проживання. Це санаторії, готелі, хостели тощо. Другий — це вся можлива інфраструктура, яка може бути використана під тимчасове розміщення: школи, гуртожитки тощо», — зазначив Андрій Годик.

Перший заступник зазначив, що використання другого типу приміщень — це крайній захід. Проте якщо ситуація буде потребувати, можуть розгорнути ще додаткові місця, зокрема в спортивних спорудах.

«В нас ще є вільні ліжкомісця в достатній кількості, тому всім, кому необхідно, ми ці умови надамо», — наголосив Андрій Годик.

Він також нагадав, що на Арені Львів працює центр для прийняття та подальшої координації переселенців.