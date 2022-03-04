ДСНС роз'яснила, чому і для чого вмикається сигнал "Повітряна тривога".

У відносно спокійних областях заходу України областях щодня по кілька разів сповіщують населення про повітряну тривогу та закликають жителів якомога швидше піти в укриття. 

 

«Не дратуйтесь! Повітряна тривога оголошується, коли сили протиповітряної оборони сповіщують про рух ворожих літаків у напрямку області або є підтвердження запуску балістичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко», - повідомили у ДСНС.

 

 

Рятувальники розповіли, що повітряна тривога (в т. ч. і по всій території області одразу) буде оголошуватися стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація! Адже це рятує людські життя! Будь ласка, переміщайтеся після таких сигналів негайно в укриття.

 

Нагадаємо, що в Україні запустили додаток «Повітряна тривога», який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні. Його створили за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Завантажити можна у Play Market та AppStore. 

04.03.2022

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