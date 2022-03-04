Американський сенатор Ліндсі Ґрем у прямому етері закликав росіян вбити Путіна.

За його словами, той, хто ліквідує російського диктатора вчинить велику послугу своїй країні і всьому світу.

Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Ґрем закликав росіян у прямову етері телеканалу Fox News вбити свого ж президента, аби таким чином зробити велику послугу своїй країні й світові. Цей заклик з відеозаписом сенатор теж виклав на своїй сторінці в Twitter.

Дослівно сенатор Ґрем сказав таке: «Чи є Брут в Росії? Чи є там більш успішний полковник Штауффенберґ в російській армії? Єдиний спосіб, як це закінчити, – це аби хтось в Росії прикінчив цього жевжика. Ви б зробили велику послугу своїй країні і всьому світові».

В іншому твіті Ліндсі Ґрем закликав усіх росіян до активного спротиву, аби запобігти воєнній катастрофі.

«Єдині люди, які можуть це виправити, – це росіяни. Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не бажаєте жити в темряві до кінця свого життя, в жахливій бідності, бути ізольованим від решти світу, вам потрібно зробити крок назустріч», – написав сенатор.

Заява сенатора Ґрема, звісно, викликала шалене обурення в Кремлі. Посольство Росії в США зажадало від Білого дому офіційно пояснити та засудити висловлювання Ліндсі Ґрема про Путіна.

«Вимагаємо офіційних пояснень та рішучого засудження злочинних висловлювань цього американця. Градус русофобії та ненависті в США до Росії зашкалює. Неможливо повірити, що сенатор країни, яка проповідує свої моральні цінності як “провідну зорю” для всього людства, міг дозволити собі заклик до тероризму як способу досягнення цілей Вашінґтона на міжнародній арені», — йдеться у повідомленні посольства у Facebook.