«Оповіщення ЦЗ» – тепер єдиний канал у соцмережах, який сповіщатиме повітряну тривогу.

Від сьогодні в соцмережах сповіщатиме про повітряну тривогу лише телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ». Також мешканці можуть встановити та використовувати застосунок «Повітряна тривога».

Долучитись до телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» можна тут: https://t.me/dczloda.

 

 

Застосунок «Повітряна тривога» оперативно інформуватиме мешканців областей про початок та закінчення тривоги. Також користувачі отримуватимуть сповіщення про різні види тривог цивільної оборони (повітряна, хімічна, техногенна тощо).

 

Як користуватись?

 

Завантажте застосунок у Google Play Market (https://bit.ly/3K5TQZH) або AppStore (https://apple.co/3Mbe99S);

 

Надайте дозвіл на всі сповіщення та попередження;

 

Оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;

 

Слідкуйте за початком та закінченням повітряних тривог.

 

Додаток доступний для таких областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

 

Застосунок не вимагає реєстрації, персональних даних та не використовує геолокацію. Також він працює у «сплячому» та беззвучному режимах смартфона.



 

03.03.2022

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