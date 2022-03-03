«Оповіщення ЦЗ» – тепер єдиний канал у соцмережах, який сповіщатиме повітряну тривогу.

Від сьогодні в соцмережах сповіщатиме про повітряну тривогу лише телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ». Також мешканці можуть встановити та використовувати застосунок «Повітряна тривога».

Долучитись до телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» можна тут: https://t.me/dczloda.

Застосунок «Повітряна тривога» оперативно інформуватиме мешканців областей про початок та закінчення тривоги. Також користувачі отримуватимуть сповіщення про різні види тривог цивільної оборони (повітряна, хімічна, техногенна тощо).

Як користуватись?

Завантажте застосунок у Google Play Market (https://bit.ly/3K5TQZH) або AppStore (https://apple.co/3Mbe99S);

Надайте дозвіл на всі сповіщення та попередження;

Оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;

Слідкуйте за початком та закінченням повітряних тривог.

Додаток доступний для таких областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Застосунок не вимагає реєстрації, персональних даних та не використовує геолокацію. Також він працює у «сплячому» та беззвучному режимах смартфона.





