Всі потяги тепер евакуаційні. Продажу квитків немає

 

Укрзалізниця робить усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними та закриває продаж квитків на них. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі підприємства.

 

 

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися наступними графіковими поїздами:

 

№1/2 Константинівка – Івано-Франківськ

№3/4 Запоріжжя – Ужгород

№5/6 Маріуполь – Рахів

№7/8 Київ – Чернівці

№15/16 Харків – Рахів

№17/18 Харків – Ужгород

№21/22 Харків – Трускавець

№25/26 Одеса – Рахів

№29/30 Київ – Ужгород

№31/32 Кривий Ріг – Ужгород

№35/36 Одеса – Перемишль

№37/38 Одеса – Ужгород

№41/42 Дніпро – Трускавець

№45/46 Краматорськ – Ужгород

№49/50 Київ – Трускавець

№55/56 Київ – Рахів

№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп

№77/78 Одеса – Ковель

№81/82 Київ – Ужгород

№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель

№91/92 Київ – Львів

№95/96 Київ – Рахів

№97/98 Київ – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львів

№119/120 Запоріжжя – Львів

№129/130 Кременчук – Ворохта

№149/150 Полтава – Чернівці

№135/136 Одеса – Чернівці

№249/250 Київ – Чернівці

№749/750 Київ – Івано-Франківськ

№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів

№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів 

№ 723 Харків – Львів

№ 747 Київ – Тернопіль.

 

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватися залежно від оперативної ситуації.

 

03.03.2022

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