Путін перебуває у фрустрації через воєнні провали в Україні.

Телеканал NBC повідомляє, що російський диктатор зриває свій гнів на підлеглих.

 

 

Президент Росії Володимир Путін вкрай фрустрований тим, як відбувається «військова спецоперація» в Україні, та різким засудженням його дій світовою спільнотою. Про це повідомив телеканал NBC з покликом на американських чиновників, які мають надійні розвідувальні дані в Кремлі. За даними джерел, кремлівський шеф чимраз частіше зриває свій гнів на підлеглих, хоча раніше йому були непритаманними такі прояви емоції.

 

«За даними джерел, Росія наразі перебуває в умовах безпрецедентних ґлобальних санкцій. А в цей час переважаючі сили російських військ “ув'язнули в трясовині” в Україні. Через це Путін вихлюпує своє невдоволення на людей з близького оточення, заявили кілька американських чиновників з доступом до розвідданих. Вони назвали цю поведінку президента нестандартною. Путін – колишній офіцер розвідки, зазвичай він стримує свої емоції», – подає американський телеканал.

 

Сенатор США, голова комітету з розвідки Марк Ворнер (Mark Warner) вважає, що Путіна явно заскочили зненацька масштаби українського спротиву. «Він самоізолювався. У Кремлі Путін бував нечасто. Він отримує чимраз менше вхідних даних, і то лише від своїх підспівувачів. Я хвилююся, що його загнали в кут. Я хвилююся, що він не має очевидного шляху для виходу (з війни, – Z)», – зазначив сенатор.

 

Ще один західний дипломат теж повідомив, що Путін «схоже, стає дедалі ізольованішим і дезінформованішим». Він побоюється, що через цю ізольованість президент РФ може отримувати некоректні дані про те, що відбувається.

 

Американські експерти непокояться, що такий стан справ може спровокувати російського диктатора на ще жорсткіші дії російських військовиків в Україні. «На жаль, я вважаю, що найгірше ще попереду, і ця війна може стати набагато потворнішою», – заявив фахівець аналітичного центру CNA Майкл Кофман (Michael Kofman).

 

Путін сильно недооцінив рішучість України і не розраховував на єдину жорстку відповідь Заходу, вважає колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow). «Наступним етапом може бути тактика випаленої землі, яку ми бачили в Чечні та Сирії, що означало б набагато більше смертей та руйнувань. Я не думаю, що у них (російських керівників, – Z) є занадто багато стримуючих чинників, коли справа доходить до цього», – зазначив Вершбоу.

02.03.2022

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