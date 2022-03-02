Байден зазначив, що Путін особисто повинен дорого заплатити за свою аґресію.

У промові президента США в Конґресі пріоритетною темою була війна Росії проти України.

Президент США Джо Байден виступив у Конґресі зі своєю першою промовою «Про стан справ у країні». Вона вважається головною промовою року, глава держави інформує обидві палати Конґресу про ситуацію всередині країни та на міжнародній арені, а також викладає пріоритети своєї політики. Утім цього разу першочерговою темою промови була війна Росії проти України. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Шість днів тому Володимир Путін наважився струсонути основи вільного світу, думаючи, що змусить його схилитися під його погрозами. Але він поважно схибив», – зазначив глава Білого дому. Він висловив повагу та захоплення мужністю українського народу, який став жертвою російської аґресії, та наголосив: «Так, ми, Сполучені Штати, – разом з українським народом».

Байден зазначив, що не можна допустити, аби російський диктатор Володимир Путін не відповів з усією суворістю за розв’язання війни. «Протягом нашої історії ми вивчили цей урок: коли диктатори не розплачуються за свою аґресію, то це викликає більше хаосу. Вони продовжують рух – і ціна цих дій, загрози на адресу Америки та світу продовжують зростати», – застеріг Байден.

Американський лідер зазначив, що війна Путіна була навмисною та неспровокованою. «Він відкинув зусилля дипломатії. Він думав, що Захід та НАТО не відреагують. І він думав, що зможе поділити нас тут, удома. Путін помилився. Ми були готові, Ми протиставили правду російській брехні. І тепер вільний світ закликає його до відповіді», – сказав президент США.

Байден зазначив, що Путін ізольований у світі, як ніколи раніше. Президент перерахував санкції, які США наклали на російські державні структури та олігархів. Байден оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Після цього президент США розповів про допомогу Україні та українцям «у їхній боротьбі за свободу». «Ми надали понад мільярд доларів як пряму допомогу Україні», – нагадав він. Байден зазначив, що «путінська війна з Україною послабить Росію та посилить решту світу».

Водночас Байден вчергове наголосив, що війська США не братимуть участі у війні. «Але ми готові захищати кожен дюйм території союзників з НАТО», – запевнив він.

Джо Байден також пообіцяв, що США та 30 інших держав виділяють 60 млн барелів нафти зі своїх резервів, щоби знизити ціни на енергоносії, які зросли внаслідок російського вторгнення.