Дипломати влаштували демарш під час промови Лаврова.

Близько сотні учасників засідання Ради ООН з прав людини в Женеві не забажали слухати міністра закордонних справ Росії.

Близько ста дипломатів із різних країн світу у вівторок, першого березня, полишили залу засідань Ради ООН з прав людини в Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Таким чином вони висловили свій протест проти вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило видання The New York Times.

Пан Лавров планував особисто прибути до Женеви, щоб виголосити свою промову. Утім західні країни наклали на нього санкції, а окрім того, країни Європи заборонили російським літакам залітати в їхній повітряний простір. Тож йому довелося виголошувати свою промову через відеозв'язок.

У своєму виступі російський міністр звинуватив Україну в прагненні створити ядерну зброю попри те, що Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу радянських часів у 1994 році в обмін на гарантії безпеки. Так Лавров виправдовував вторгнення Росії до України. Він заявив, що Україна все ще володіє технологіями радянських часів, які дозволять їй створити таку зброю. «Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку», – зазначив Лавров. Окрім того, він повторив твердження Кремля про те, нібито Україна «висунула територіальні претензії до Російської Федерації, погрожувала застосувати силу».

Лавров також звинуватив Україну в тому, що нібито протягом багатьох років російськомовна меншість у країні «зазнає терору». «Їхні права людини порушуються у багатьох відносинах», – запевняв він. Водночас російський міністр закинув Заходу, що той «не тільки на це дивився, а й підтримував це». А антиросійські санкції Заходу він назвав незаконними.

Постійна представниця Німеччини при ООН Катаріна Сташ (Katharina Stasch), пояснюючи в коментарі для журналістів, чому вона полишила зал під час виступу Лаврова, звинуватила того у відвертій брехні. «Рада з прав людини не повинна використовуватися як платформа для дезінформації. Гротескні твердження міністра закордонних справ Лаврова повинні бути виставлені в істинному світлі: це цинічне спотворення фактів», – наголосила вона.

«Заява пана Лаврова стала ще одним прикладом дволикості його уряду під час вторгнення в Україну», – заявила Мішель Тейлор (Michele Taylor), представниця США в Раді ООН з прав людини.