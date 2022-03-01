Дипломати влаштували демарш під час промови Лаврова.

Близько сотні учасників засідання Ради ООН з прав людини в Женеві не забажали слухати міністра закордонних справ Росії.

 

 

Близько ста дипломатів із різних країн світу у вівторок, першого березня, полишили залу засідань Ради ООН з прав людини в Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Таким чином вони висловили свій протест проти вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило видання The New York Times.

 

Пан Лавров планував особисто прибути до Женеви, щоб виголосити свою промову. Утім західні країни наклали на нього санкції, а окрім того, країни Європи заборонили російським літакам залітати в їхній повітряний простір. Тож йому довелося виголошувати свою промову через відеозв'язок.

 

У своєму виступі російський міністр звинуватив Україну в прагненні створити ядерну зброю попри те, що Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу радянських часів у 1994 році в обмін на гарантії безпеки. Так Лавров  виправдовував вторгнення Росії до України. Він заявив, що Україна все ще володіє технологіями радянських часів, які дозволять їй створити таку зброю. «Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку», – зазначив Лавров. Окрім того, він повторив твердження Кремля про те, нібито Україна «висунула територіальні претензії до Російської Федерації, погрожувала застосувати силу».

 

Лавров також звинуватив Україну в тому, що нібито протягом багатьох років російськомовна меншість у країні «зазнає терору». «Їхні права людини порушуються у багатьох відносинах», – запевняв він. Водночас російський міністр закинув Заходу, що той «не тільки на це дивився, а й підтримував це». А антиросійські санкції Заходу він назвав незаконними.

 

Постійна представниця Німеччини при ООН Катаріна Сташ (Katharina Stasch), пояснюючи в коментарі для журналістів, чому вона полишила зал під час виступу Лаврова, звинуватила того у відвертій брехні. «Рада з прав людини не повинна використовуватися як платформа для дезінформації. Гротескні твердження міністра закордонних справ Лаврова повинні бути виставлені в істинному світлі: це цинічне спотворення фактів», – наголосила вона.

 

«Заява пана Лаврова стала ще одним прикладом дволикості його уряду під час вторгнення в Україну», – заявила Мішель Тейлор (Michele Taylor), представниця США в Раді ООН з прав людини. 

01.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в  умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22 | | Штука
День п'ятий. Лихе за Прип'яттю
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.  
28.02.22 | >>>> | Україна
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22 | | Дискурси
Російський панцерник
Хуан Карлос Хіраута
Російський танк на київському шосе раптом звертає убік і чавить авто, що проїжджає. Це авто – це наша свобода, яка в нас була, це віра, що є лінії, які переходити не можна
27.02.22 | | Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22 | | Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22 | | Україна
Війна
Василь МАХНО
  зчорніли ваші ікони не відбілите і в молоці
25.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.