Канцлер ФРН пообіцяв, що напад на Україну стане катастрофою для Росії.

Бундестаґ вперше в історії засідав у неділю – заради України.

27 лютого німецький Бундестаґ провів спеціальне засідання, присвячене нападу Росії на Україну. Вперше в історії Німеччини парламент засідав у неділю. Головною подією став виступ бундесканцлера Олафа Шольца, який рішуче засудив загарбницьку війну Кремля проти України і пообіцяв дати їй рішучу відсіч колективного Заходу.

«24 лютого 2022 року стало поворотним моментом в історії нашого континенту. Нападом на Україну президент Росії Путін холоднокровно розпочав загарбницьку війну. З однієї причини: свобода українців кидає виклик його власному репресивному режиму. Це звірство. Це суперечить міжнародному праву. Ніщо і ніхто не може цього виправдати», – цитує слова канцлера німецьке видання Die Zeit.

Шольц наголосив, що, вторгаючись в Україну, «Путін не тільки хоче стерти незалежну країну з карти світу, він руйнує всю систему європейської безпеки, яка протрималася майже пів століття з часів Гельсінкських угод». За його словами, «Путін хоче відновити російську імперію», але насправді «своїми діями він лише змарґіналізує Росію».

На переконання Шольца, заяви президента Путіна про єдину систему безпеки насправді є намаганням силовим чином розділити континент на звичні сфери впливу. «Чи дозволимо ми Путіну повернути годинник історії назад, в часи наддержав 19 століття? Чи ми таки зможемо зібратися з силами, аби показати таким паліям війни, як Путін, їхнє місце? Ми повинні зібратися з силами. Ми хочемо і ми будемо захищати нашу свободу, нашу демократію і наше процвітання», – наголосив бундесканцлер.

Він нарешті визнав, що постачанню летальної зброї до України немає альтернативи. «Війна – це катастрофа для України. Але війна також стане катастрофою і для Росії», – запевнив Шольц. Також він наголосив на необхідності запровадження чимраз жорсткіших санкцій проти аґресора. При цьому канцлер наголосив, що штрафні заходи повинні якнайболючіше вдарили по тих, хто несе відповідальність за розв'язування аґресії, але не по простих росіянах, «бо Путін, а не російський народ, ухвалив рішення на користь війни».

«З нападом (Росії) на Україну ми вступаємо в нову еру. У Києві, Харкові, Одесі та Маріуполі люди не лише захищають рідну землю. Вони борються за свободу та свою демократію. За цінності, які ми з ними поділяємо. Як демократи, як європейці, ми разом з ними – на правильній стороні історії», – запевнив Олаф Шольц.