У Львові розпочали цивільне патрулювання міста. Франківців просять не шукати "мітки" на дахах.

Львів'яни готові захищати своє місто. Від сьогодні організовується цілодобове патрулювання, а на основних в'їздах встановлено блокпости.

 

«У той час, коли наші ЗСУ боронять державу, кожен має бути готовим захистити своє місто. На в’їздах та виїздах у Львів працюють блокпости. Спільно з силами Тероборони та поліцією залучаємо громадськість до патрулювання міста. Записатись на патрулювання можна у районних адміністраціях. Кожен, хто має зброю – будьте напоготові. Зберігайте спокій та готуйте коктейлі молотова!», - закликав мер Львова Андрій Садовий.

 

 

У свою чергу, міський голова Івано-Франківська заявив, що мітки, які з’являються в містіу, – це не про ворожий напад, а найперше вони спрямовані на поширення паніки серед містян.

 

«Прохання не використовувати дрони, квадрокоптери для того, щоб дивитися, чи є ці мітки на дахах. Прохання без лишньої потреби не виходити на дахи. Одні виходять на горища дивитися, чи є мітки, інші – з сусіднього телефонують у поліцію, що на даху підозрілі особи», – сказав Руслан Марцінків.

 

Інформацію про підозрілих осіб чи предмети потрібно надавати правоохоронним органам. 

 

 

Тим часом поліція звертає увагу на повідомлення, про виявлення просто на вулицях небезпечних предметів. Зокрема йдеться про протипіхотні міни, які нагадують «метеликів», - повідомляють у поліції Івано-Франківської області. Йдеться також про можливість знайти мобільний телефон, іграшку чи будь-яку іншу цінну річ, яка може бути замінована. Поліцейські закликають громадян бути пильними і обережними, а також пояснити це дітям. Про виявлення подібних підозрілих знахідок слід повідомити до найближчого відділу поліції, штабу територіальної оборони або органу влади.

 

26.02.2022

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