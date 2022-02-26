Німеччина частково погодилася на надання Україні своєї зброї.

Щоправда поки що йдеться лише про відправлення німецької зброї з інших країн.

Нарешті Німеччина погодилася на відправку своєї зброї до України. Про це повідомило видання Bild. Щоправда поки що йдеться про дозвіл Берліна наданий іншим державам, котрі бажають постачати українській армії зброю німецького виробництва.

Як стало відомо виданню від джерел у німецькому уряді, сьогодні Нідерланди отримали дозвіл відправити Києву 400 «фаустпатронів» – ПТКРС протитанкових керованих реактивних снарядів.

Раніше Німеччина поставила це озброєння до Нідерландів. У таких випадках державі-одержувачу озброєнь потрібен дозвіл країни-виробника на передачу зброї третій державі.

Останні кілька тижнів бундесканцлер ФРН Олаф Шольц забороняв партнерам з НАТО і країнам-членам Європейської Унії постачати Україні зброю німецького виробництва.

Так само Естонія вже давно запланувала передати Україні артилерійські системи, виготовлені ще в НДР. Утім досі не могла добитися дозволу на цю операцію від Берліна.

Можливість прямих поставок летальної зброї до України бундесканцлер Шольц поки що відкинув.

Варто зазначити, що в суботу, 26 лютого до Україну нарешті надійшли п'ять тисяч німецьких касок застарілих моделей, які раніше пообіцяла міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht).