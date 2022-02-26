СБУ: В небі над Бродами працювала українська авіація.

"UPD: все спокійно. Ситуація в нормі.

Увага термінове повідомлення!

В районі сіл Лешнівського напрямку (біля Білявців та в напрямку Лопатина) та біля Бродів буде працювати УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЯ. Просимо мешканців зберігати спокій, повідомляти старості або у поліцію, якщо побачите підозрілих осіб, ворожі знаки, тощо. Нагадуємо, працює УКРАЇНСЬКА авіація", - повідомили на fb-сторінці Бродівської міської ради.

 

Втім, згодом політики, в тому числі і міський голова Львова, нанародні депутати Ростислав Тістик і Софія Федина повідомили про те, що під Бродами висадився російський дисант, який знешкоджують українські військові.

"В районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина.Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі", - допис Андрія Садового від 11:20.

 

«Російські десантники намагаються висадитися у Бродах на Львівщині. Три гелікоптери. Груз 200 вже готується виїхати до Росії. Російські солдати - краще здавайтеся ЗСУ, ви не уявляєте, що з вами зроблять місцеві жителі», – в той самий час написав нардеп Олексій Гончаренко.

 

Інформацію про висадку ворожого дисанту під Бродами спершу оприлюднили і на сторінці Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ. Але зараз цей офіційний допис відсутній, а на сторінці СБУ з'явилося повідомлення про неправдивість цієї інформації.

 

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності! Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо - працювала УКРАЇНСЬКА авіація. Захистимо Україну разом!", - пишуть на fb-сторінці  Управління СБУ у Львівській області.

 

Голова Львівської ОДА Максим Козицький теж заявив, що інформація про вторгнення російських військ у Бродах не відповідає дійсності.

«По території Львівської області були інформації щодо вторгнення ворожих груп та висадки десанту. По Бродах інформація не підтверджена, жодної висадки десанту не було, жодної ворожої висадки у Бродах не було. Аеропорт під контролем Найгвардії», – сказав Максим Козицький на брифінгу.

 

26.02.2022

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